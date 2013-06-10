台湾货币市场：缴税高峰已过市场资金不均，一周拆款利率微幅上扬

* 综所税上缴高峰已过

* 各银行资金情况不同，有多有缺

* 旬初负数操作仍多，一周短率微幅上扬

记者 林妙容

路透台北6月10日 - 台湾银行间短率周一仍持于近期底部，但一周拆款利率高档成交价上移。上周五银行上缴综所税高峰一过，今日各银行资金显着不均，部分银行资金仍多，但多数银行资金缺口出现，且旬初再采负数操作，以防月底资金过于浮滥，令一周拆款利率高位扬升。不过整体而言，市场资金情势仍算平稳，短率波动有限。

银行资金调度人士表示，外商银行资金仍多，有缺口的银行弥平资金缺口不难，但多数银行选择开出负数，因预料月底/季底的资金情势将不如以往紧缩，反而忧虑市场资金满溢，预期本月上半旬银行仍将采大量负数操作的策略。

〞上礼拜五该调度的都调度完了，今天就是显得很不均。〞一位本地银行调度人士说。

上周五各银行代扣税款缴入台湾银行，今日将由台湾银行上缴国库。受此影响，台湾银行周五出现大量正数，且累计周六、周日积数，使得今日帐上待去化资金不少。

财政部财金中心此前表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，首次的扣款料有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币。

拆款中心资料 显示，经修正后周五超额准备为负123亿台币，累计至周日超额准备为负393亿，加计前期1%的超额准备为753亿台币。

本地时间11:22时，

**台币兑美元 走升7分报29.801。

**台股 升1.09%，报8,183.41点；成交量 报377.23亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.500%，上日在0.388-0.43%。

**短票利率也不变**

在短票市场方面，票券商指出，部分银行仍受到综所税上缴的影响，没有闲置资金买票，令短票询问度降低。但龙头银行--台湾银行上周五因收受各银行委托上缴款项而令帐上积数大增，今日开出跨月买票部位，为市场注入资金，票券商资金调度平稳。

一位大型票券商交易主管指出，今日发票量平平，且市场资金也显得平稳，没有特殊市况，不过跨月的短票买盘仍少，市场仍以消化月内的短钱资金为主。

今日落点在月内的短票利率在0.68-0.69%；跨月落点的利率在0.69%-0.70%，大致同上日。

台湾央行今日存单到期金额3,079.15亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单发行总额1兆722.95亿台币，其余交易日落点分别是周一3,079.15亿、周二713亿、周三为端午节休市一日，周四3,371.8亿、周五3,559亿。

**债券RP利率稳于低位**

债券市场附买回(RP)成交利率大致稳于低位。上周部分企业因缴税因素和寿险退出，令投信资金水位稍降低。但投信资金今日回笼，在例行支出日的资金需求较高之下，有助平稳债市附买回市场整体资金。

他们表示，虽然因例行支出资金需求扬升，不过多家证券商仍陆续接到投信找券的电话，显示投信基金的资金水位回升。估计本周的债市附买回利率可能向区间低位靠拢。

“这二周（利率）就向区间的低位靠近，月底最后一周大概会停住。”一位证券商交易员说。他们也表示，6月底因是半年报截止日，估计届时市场保守心态扬升，料资金水位稳中偏紧。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。