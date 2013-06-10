台湾债市：五年公债殖利率因美就业数据佳小弹，但量能有限观望心态浓

路透台北6月10日 - 台湾五年券102/2 殖利率周一小幅弹升。美国非农就业数据显示经济强韧，令美债殖利率走高，带动台债殖利率早盘向上扬升，但随后压回整理，且量能并未放大。
交易员指出，盘初显示空方追价力道薄弱，下周美联储(FED)会议前市场心存观望心态。
交易员并认为，在美债殖利率未能升破先前高位，形成走空趋势之前，台债五年券3月初初触及的高位--1.08%以及十年券高位1.4%料均不易轻易突破。
美联储货币政策制定者将在6月18-19日举行下次货币政策会议。
尽管周五市场遭抛售，美国10年期公债收益率仍持于上周所创的13个月高位下方，且仍远离2008年底美联储首轮量化宽松政策前的4%水准。
交易员观察市场的最新动态：
* 美债十年券未能弹升高于上周高位，台债殖利率弹幅受限，早盘台债报价宽、成交低。
* 美股道琼 上周五收升1.38%，但台股早盘小升，弹幅不大。
* 观望下周美联储18-19日会议结论，为缩减购债计划再做厘清。
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在0.98%-1.0%。102/6R则在1.33-1.35%。本地时间09:54最新报价：
* 102/2殖利率升1.04个基点，报0.99%。102/6R 发行前交易殖利率弹1.30个基点，报1.3430%。
以下为最新相关报导链接：
* 日本数据：第一季GDP经修正后为较前季成长1.0%，高于预期
* 美国债市：公债价格下滑，美国就业数据公布后联储缩减购债的预期又被激活
* 《综述》美国5月非农就业岗位增幅超出预期，表明经济强韧
* 路透调查：多数分析师预期美联储将在年底前缩减刺激举措 (完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)