台湾汇市：台币早盘走升，美非农数据优于预期压抑台币续升力道

路透台北6月10日 - 台币兑美元 周一早盘走升，交易员认为，美国非农就业数据优于预期，令韩元盘初小贬稍压抑台币主交投续升力道而大致回归整理，场上观望气氛略偏浓，静待进一步方向指引。
汇银人士指出，台币早盘以交易盘为主，外资因美国非农数据表现佳而有进场买美元，惟目前台币汇价仍属中性，进、出口商仍偏向观望，料今日台币主交投将在29.8元附近整理，后续市场关注央行干预动作及韩元贬幅是否扩大。
不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.770-29.810；上日则在29.750-29.830，央行上日作价收于29.871。
本地时间10:20时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值6分报29.811。
交易员观察市场最新动态：
* 美国非农就业数据优于预期激励国际美元反弹、韩元盘初小贬
* 台股 表现有撑，今日盘初上涨0.9%
* 日圆 亚洲盘初回贬至97.9-98元附近
* NDF指标一个月美元/台币 报在29.805附近
* 开盘56分钟台北外汇经纪公司成交量在1.22亿美元，交投量平稳
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.750-29.850
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(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)