政治因素难挡中国企业美国投资热

(本文由路透中文网编译提供)

路透北卡罗莱纳州罗利6月9日 - 尽管中国双汇收购史密斯菲尔德面临美国国会议员和监管机构的重重障碍，但在美国很多地区，中国投资正在悄然发展。

根据汤森路透的数据，截至到目前，中国企业在美投资额已经超过105亿美元，2013年也正在成为中国企业并购美国公司规模最大的一年。

北卡罗来纳州负责吸引亚洲投资的官员April Kappler表示，几乎每周，北卡州政府都会收到有意在当地运营的中国企业的“海量咨询”。

中国联想集团 的总部之一正是位于北卡罗来纳州，该州正竭力吸引来自中国的计算机零件和软件企业、机械制造商和制药公司。

为促进贸易和投资，北卡罗莱纳州在香港和上海设立办公室，该州所辖的各市市长和政要经常前往中国，会见各种潜在投资者。

北卡州负责国际贸易的主管Jean Davis表示，来这里的中国商人总是调侃“绿树、高尔夫和博士帽”是该州的“三宝”。该州植被覆盖率颇高、拥有众多高尔夫球场和多所高等院校。

座落于北卡罗来纳州的杜克大学、北卡大学和北卡州立大学也充分利用与来自中国的教授和毕业生的密切关系。北卡大学还与清华大学有双学位项目。

北卡州立大学气象学教授谢立安10年前创立了卡罗来纳-中国友好协会，将中国投资者与经济发展机构联系起来。

他目前正筹集资金建设北卡州第一个唐人街，包含餐馆、商店和酒店等。他所在的协会希望这一工程能在今年9月破土动工。

根据总部位于纽约的咨询公司Rhodium Group的说法, 北卡罗来纳州是接受中国投资的美国第五大州，排在前四位的分别是加利福尼亚、纽约州、德克萨斯州以及伊利诺伊州。（完）