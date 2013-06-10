更新版-中国金融：地方政府性债务规模增长较快、偿债压力大--审计署

(新增报告更多细节)

* 去年底36个地方政府债务余额逾3.8万亿元，两年增长近13%

* 地方政策性债务管理中存在偿债压力大、借新还旧率高、变相融资突出等问题

* 去年底融资平台公司、地方政府部门和机构债务余额较2010年分别增长22.50%及32.42%

* 去年有9个省会城市本级政府负有偿还责任的债务率超过100%

路透北京6月10日 - 中国国家审计署周一发布审计报告称，截至2012年底，抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，较2010年底增长近13%，同时警示在地方政策性债务管理中存在偿债压力大、借新还旧率高、变相融资突出等问题。

审计署表示，此次主要是为了摸清2011年以来地方政府性债务的增长变化情况，揭示债务管理中出现的新情况、新问题和风险隐患，促进加强地方政府性债务管理，防范和化解债务风险。而在2010年底时，这36个地方政府的债务余额占全国总额10.72万亿元的31.79%.

审计显示，融资平台公司、地方政府部门和机构仍是主要的举借主体，债务余额增长较大，分别比2010年增长22.50%和32.42%；债务资金的投资主要集中在交通运输、保障性住房、土地收储和市政建设；而资金业源中，银行贷款和发行债券分别占78.07%和12.06%。但2012年底银行贷款占比下降5.60个百分点；发行债券、其他单位和个人借款增长较大，分别比2010年增加62%、125%，其中发行债券中的短期融资券和中期票据增长比率达113.40%。

“部分地区和行业债务负担较重，由于偿债能力不足，一些省会城市本级的债务凸显。只能通过借新债还旧债。”审计署文件中排在首位的问题显示。

审计署还表示，一些地方通过信托、融资租赁、BT和违规集资等方式变相融资现象突出。这些融资方式隐蔽性强，不易监管，且筹资成本普遍高于同期银行贷款利率，如BT融资年利率最高达20%、集资年利率最高达17.5%，蕴含新的风险隐患。

审计出的第三大问题则为融资平台公司退出管理不到位，部分融资平台公司资产质量较差、偿债能力不强。

第四大问题则包括债务制度不够完善，债务资金管理使用不够规范。

国际评级机构惠誉和穆迪此前相继警示中国地方债务风险。惠誉4月初宣布将中国的长期本币信用评级从AA-调降至A+，前景为稳定，称由于影子银行活动升温导致的信贷迅速膨胀引发金融风险；随后穆迪在确认对中国政府债券评级为Aa3同时，将评级展望从正面调整为稳定，原因之一就是中国在提高地方政府或有债务透明度来减轻潜在风险方面的进展没有达到预期。

以下为本次审计中列出的一些细节：

--负债率过高。上述地方政府的审计数据披露，2012年，有9个省会城市本级政府负有偿还责任的债务率超过100%，最高的达188.95%，如加上政府负有担保责任的债务，债务率最高的达219.57%；还有14个省会城市本级政府负有偿还责任的债务已逾期181.70亿元，其中2个省会城市本级逾期债务率超过10%，最高的为16.36%。

--土地出让收入下滑酿风险。部分地方以土地出让收入为偿债来源的债务余额增长，但土地出让收入增幅下降，偿债压力加大；如审计的4个省本级、17个省会城市本级承诺以土地出让收入为偿债来源的，2012年以土地出让收入为偿债来源的债务需偿还本息2,315.73亿元，为当年可支配土地出让收入的1.25倍。

--高速公路偿债压力大。有10个省本级2012年底高速公路债务余额比2010年增长近37%。但受经济增速放缓、货车流量下降、重大节日免收小型客车高速公路通行费等因素的影响，高速公路车辆通行费收入出现减收，一些地区高速公路债务偿还压力较大。

--部分取消收费地区的政府还贷二级公路债务偿还面临较大压力。近年来，部分省份取消收费后，政府还贷二级公路的债务偿还、公路养护和建设资金完全来源于财政，虽然中央财政对截至2008年底已锁定的债务余额给予一定比例的补助，但由于锁定年度之后新产生的债务尚未给予补助、中央财政不承担债务利息，加上部分地方财政资金不到位等原因，有些地方政府偿债压力较大，甚至出现逾期债务。

--变相融资风险。2011年至2012年，有6个省本级和7个省会城市本级通过信托贷款、融资租赁、售后回租和发行理财产品等方式融资1090.10亿元；12个省会城市本级和1个省本级通过BT和垫资施工方式实施196个建设项目，形成政府性债务1060.18亿元；3个省本级和3个省会城市本级的部分单位违规集资30.59亿元，合计2180.87亿元，占这些地区两年新举借债务总额的15.82%。这些融资方式隐蔽性强，不易监管。

--地方政府性债务管理制度不够完善。目前国家尚未出台统一的地方政府性债务管理制度，虽然部分地方政府出台了一些债务管理制度，但地方政府性债务的规模控制、预算管理和风险预警等管理仍显薄弱。

--部分单位违规取得和使用债务资金，部分债务资金未及时安排使用。其中：5个省本级和3个省会城市本级政府有关部门违规为817.67亿元的债务举借提供担保，部分单位以虚假或不合法的抵（质）押物、高估抵押物价值等方式取得债务资金192.38亿元，部分单位违规发行企业债券和中期票据70亿元；一些债务单位违反合同约定将378.16亿元债务资金用于其他项目建设、归还到期债务或作为项目资本金，其中企业债券资金未按核准用途使用68.84亿元；有271.71亿元债务资金于2010年及以前年度举借，至2012年底仍未支出，闲置时间达2年之久，未发挥效益。（完）

欲浏览更多内容，请点选：here (发稿 李然; 审校 杨淑祯)