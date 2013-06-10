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亚洲 | 2013年 6月 10日 星期一 14:23 BJT

国际油市：布兰特原油期货升向105美元，冀望美联储维持刺激力度

该报告显示经济仍需美联储货币政策的支撑，但许多分析师表示，9月前或许会有一份可能够强劲的报告，足以让美联储缩减其买债计划。

Prestige　Economics总裁Jason Schenker在研究报告中表示，“然美联储很可能宁可谨慎行事，这表示即使9月逐步退出量化宽松的决定，也要取决于数据表现。”

0507GMT，布兰特原油 上涨0.06美元至每桶104.62美元，稍早曾高见104.76美元。美国原油期货 涨0.09美元至每桶96.12美元。

IHS驻新加坡下游能源顾问主管Victor Shum表示，对苏丹切断南苏丹的石油出口的担忧，也支撑油价。

路透市场分析师王涛表示，根据技术图型，布兰特原油价格升破阻力位104.26后，可能升至105.34美元；美国原油期货则可能升至97.04美元。

Shum表示，但油价升势可能有限，因市场今年稍后看来供应充足。

油价也可能因中国黯淡数据而承压。中国是全球最大的能源消费国，其数据显示5月出口疲弱，且国内活动亦不振。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 王洋)
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