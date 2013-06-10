路透基点：兴业太阳能三年期定期贷款规模增至6,500万美元--RLPC

路透香港6月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，兴业太阳能技术控股有限公司的三年期定期贷款规模已从5,500万美元增至6,500万美元，此前本案获得超额认贷至约1亿美元。
牵头行兼独家簿记行苏格兰皇家银行承贷600万美元。
工银亚洲(承贷1,100万美元)、台北富邦商业银行(承贷950万美元)和合作金库(承贷950万美元)以牵头行身份参与。
国泰世华银行、彰化商业银行和中华开发工业银行均承贷750万美元，担当主办行。
经理行韩国国民银行承贷650万美元。
本案料将在本月底签署。
一如早前报导，是次贷款将分期偿还，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码425个基点。
银行业者获邀以三个档次加入，承贷2,000万美元及以上者可取得458个基点的综合收益及75个基点的前端费，并取得牵头行头衔；承贷1,500-1,900万美元者可取得447个基点的综合收益及50个基点的前端费，并取得牵头行头衔；承贷1,000-1,400万美元者可取得438个基点的综合收益及30个基点的前端费，并取得主办行头衔。
这笔定期贷款是一笔更大规模融资的一部分，这笔融资另外还包括一项A贷款，以及一笔2,500万美元的五年期B贷款。只有这笔6,500万美元的贷款在进行联贷。
是次贷款是兴业太阳能首次进入联贷市场。
兴业太阳能科技在香港上市，专注于包括幕墙与太阳能工程在内的可再生能源体系。(完)
(编译 王翔琼; 审校 许娜/高琦)