CNH市场动态：即期及NDF等走弱，外贸数据逊预期打击看多情绪

路透香港6月10日 - 最新公布的中国贸易数据戳破外贸畅旺的假象，在境内市场休市之际，香港离岸人民币即期 周一率先反应，即期汇价明显走弱，包括不可交收远期外汇(NDF)以及人民币期货等衍生性商品亦同向走跌。

市场人士指出，国际美元走强，以及中国经济令人担忧，难以支撑人民币维持强势，预料人民币将面临一波修正，离岸汇价可能会先测试6.1600水平。

渣打银行资深策略分析师Robert Minikin说，“出口数据并不支持人民币强势，特别是人民币升值不利于出口...我们预期人民币在最近几周或是近一、两个月有向下的压力。”

他表示，维持此前对于人民币汇价第三季的预估，即在岸人民币 6月底将在6.1800，离岸人民币将在6.1600。上述在岸价预期较上周五收盘价 6.1335有相当一段距离。

渣打同时调低下半年人民币汇价预估，指第三季底离岸与在岸汇价分别在6.14、6.15，稍早预期分别为6.12、6.14；第四季底离岸为6.12(此前估6.08)，在岸预估为6.13(前估6.10)。

本地时间下午4:50时，离岸人民币 报6.1460，上周五尾盘在6.1400，盘中波动区间介于6.1430-6.1505。

美元/NDF亦全线上升，美元兑人民币NDF一年期品种 报6.2735/6.2765，盘中一度触及约6.2760，为4月初以来最高，上周五约在6.2590。

市场人士指出，由于逢中国端午节长假，市场参与者少，美元/人民币NDF一年期品种几乎是以跳涨的方式走高，更为现汇走势增添压力。

欲浏览人民币现汇与NDF走势，请点选(link.reuters.com/cug78t)

人民币看多情绪丕变也反映在其他衍生性商品上，在港交所挂牌的美元兑人民币期货<0#HCUS:>亦走跌，成交较活络的明年6月合约 报6.2580，为5月底以来高点。

“新出来的宏观数据都不支持人民币这么强，新兴市场也可能会因为美国提早减少买债而有些流出...人民币走到这里回档一下并不为过。”一外资行人士说。

中国监管层重拳挤压虚假贸易的水分后，5月外贸数据降温本在意料之中，然而进出口同比增幅由前月的15.7%猛跌至区区0.4%，依然令市场大跌眼镜。这表明中国外贸形势和经济增长动力不容乐观。

汇丰发布报告指出，美国殖利率上升、美元全面走强以及资本流入放缓，令人民币兑美元最终开始走弱。不过，人民币升势减缓将给予人行更大的空间执行汇率改革，放宽人民币波动区间。(完)

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