路透基点：E-Land启动1亿美元两年期定期贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透香港6月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，渣打银行已启动E-Land Fashion China Holdings Ltd的1亿美元两年期定期贷款，这笔贷款由韩国E-Land World Ltd担保。
香港子公司E-Land Fashion Hong Kong Ltd也将提供保证。该贷款由借款方承诺发行54.65万股普通股抵押，发行数量相当于其全部发行股本的9.7%。
所筹款项将用于再融资及作为一般营运资金。
贷款利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。
银行受邀参与此案。承贷3,000万美元或以上的银行，综合收益为370个基点，有240个基点的承诺费，享有牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，综合收益为350个基点，有200个基点的承诺费，享有主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行，综合收益为335个基点，有170个基点的承诺费，享有安排行头衔。
承诺回复期截至6月28日。
这家零售连锁公司公布，2012年合并营收为67亿元人民币(10.9亿美元)，净利8.91亿元人民币，总资产达55亿元人民币。(完) (编译 王翔琼; 审校 张明钧)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7