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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:49 BJT

路透基点：E-Land启动1亿美元两年期定期贷款案--RLPC

路透香港6月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，渣打银行已启动E-Land Fashion China Holdings Ltd的1亿美元两年期定期贷款，这笔贷款由韩国E-Land World Ltd担保。

香港子公司E-Land Fashion Hong Kong Ltd也将提供保证。该贷款由借款方承诺发行54.65万股普通股抵押，发行数量相当于其全部发行股本的9.7%。

所筹款项将用于再融资及作为一般营运资金。

贷款利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。

银行受邀参与此案。承贷3,000万美元或以上的银行，综合收益为370个基点，有240个基点的承诺费，享有牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，综合收益为350个基点，有200个基点的承诺费，享有主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行，综合收益为335个基点，有170个基点的承诺费，享有安排行头衔。

承诺回复期截至6月28日。

这家零售连锁公司公布，2012年合并营收为67亿元人民币(10.9亿美元)，净利8.91亿元人民币，总资产达55亿元人民币。(完) (编译 王翔琼; 审校 张明钧)
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