重温稿-台湾货币市场：缴税高峰已过市场资金不均，一周拆款利率微幅上扬

* 综所税上缴高峰已过
* 各银行资金情况不同，有多有缺
* 旬初负数操作仍多，一周短率微幅上扬
(更新拆款数据及存单发行金额)
记者 林妙容
路透台北6月10日 - 台湾银行间短率周一仍持于近期底部，但一周拆款利率高档成交价上移。上周五银行上缴综所税高峰一过，今日各银行资金显着不均，部分银行资金仍多，但多数银行资金缺口出现，且旬初再采负数操作，以防月底资金过于浮滥，令一周拆款利率高位扬升。不过整体而言，市场资金情势仍算平稳，短率波动有限。
银行资金调度人士表示，外商银行资金仍多，有缺口的银行弥平资金缺口不难，但多数银行选择开出负数，因预料月底/季底的资金情势将不如以往紧缩，反而忧虑市场资金满溢，预期本月上半旬银行仍将采大量负数操作的策略。
“上礼拜五该调度的都调度完了，今天就是显得很不均。”一位本地银行调度人士说。
上周五各银行代扣税款缴入台湾银行，今日将由台湾银行上缴国库。受此影响，台湾银行周五出现大量正数，且累计周六、周日积数，使得今日帐上待去化资金不少。
财政部财金中心此前表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，首次的扣款料有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为51亿台币，累计超额准备为负342亿，加计前期1%的超额准备为797亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同上日。今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.380-0.500%，上日在0.388-0.43%。
**短票利率也不变**
在短票市场方面，票券商指出，部分银行仍受到综所税上缴的影响，没有闲置资金买票，令短票询问度降低。但龙头银行--台湾银行上周五因收受各银行委托上缴款项而令帐上积数大增，今日开出跨月买票部位，为市场注入资金，票券商资金调度平稳。
一位大型票券商交易主管指出，今日发票量平平，且市场资金也显得平稳，没有特殊市况，不过跨月的短票买盘仍少，市场仍以消化月内的短钱资金为主。
今日落点在月内的短票利率在0.68-0.69%；跨月落点的利率在0.69%-0.70%，大致同上日。
台湾央行今日共发行2,990.2亿台币存单，其中含1,000亿台币的364天期存单；若相较存单到期金额3,079.15亿，存单发行余额减88.95亿台币。
本周央行存单发行总额1兆722.95亿台币，其余交易日落点分别是周一3,079.15亿、周二713亿、周三为端午节休市一日，周四3,371.8亿、周五3,559亿。
**债券RP利率稳于低位**
债券市场附买回(RP)成交利率大致稳于低位。上周部分企业因缴税因素和寿险退出，令投信资金水位稍降低。但投信资金今日回笼，在例行支出日的资金需求较高之下，有助平稳债市附买回市场整体资金。
他们表示，虽然因例行支出资金需求扬升，不过多家证券商仍陆续接到投信找券的电话，显示投信基金的资金水位回升。估计本周的债市附买回利率可能向区间低位靠拢。
“这二周（利率）就向区间的低位靠近，月底最后一周大概会停住。”一位证券商交易员说。他们也表示，6月底因是半年报截止日，估计届时市场保守心态扬升，料资金水位稳中偏紧。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，与上日大致相同。(完)
(集体采写 高洁如; 审校 杨淑祯/屈桂娟)