马来西亚期市：棕榈油期货小跌，但出口增加令跌势受限

路透新加坡6月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一小跌，因库存水位下降幅度不如预期，但棕榈油期货跌势有限，因需求回升。
马来西亚棕榈油局(MPOB)公布5月底库存为182万吨，为近一年来最低，但市场原预期库存降至178万吨。
然而出口需求持续提供支撑，协助缩减市场跌幅，根据船货调查公司Intertek Testing Services资料，马来西亚6月1-10日出口419,035吨，较上月同期增幅达10.3%。
另一家船货调查公司Societe Generale de Surveillance公布同期出口增加6.1%。
“出口不错，但在此同时，大家也在反映库存降幅不如预期，”马来西亚一本地交易商称。“一旦下半年产量开始提高，库存可能再度上升。”
指标8月棕榈油期货 收低0.2%，至每吨2,453马币(林吉特)，盘中区间为2,441-2,470马币。
整体成交量为20,310口，低于平日均值的35,000口。
马来西亚本月1-10日棕榈油出口改善，是受到印度及巴基斯坦订单增加支撑，因当地买主在斋戒月之前增加库存。(完)
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(编译 蔡美珍; 审校 张若琪)