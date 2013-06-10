国际油市：亚洲汽油裂解价差触及约13周高点，受印度买盘扶助

路透新加坡6月10日 - 亚洲汽油裂解价差周一跳升13.19%至每桶12.36美元的约13周高点，受印度大量买盘的支撑，而与此同时也逢印尼和沙特(沙乌地)阿拉伯的需求高峰季，因7月将进入斋月。

印度石油公司(Indian Oil Corp，IOC)通过招标寻求最多4万吨7月初交货汽油。

交易商称，在夏季假期需求强劲之际又遭逢炼厂停工和维修，继续促使炼油业者设法进口以弥补国内供应缺口。

IOC已买进多达3.8万吨6月至7月初装运的汽油；印度巴拉特石油(BPCL)已买进5万吨6月运抵Kochi的汽油。

“但我预期7月底开始需求将逐渐减少，”一交易商说。

这是因为届时夏季假期季将近尾声，而停工的炼油装置也将恢复运作。

亚洲石脑油价格在两个交易日高点每吨877.50美元，但石脑油裂解价差接近两周半低点每吨91.95美元，因亚洲区主要进口国韩国需求放缓。

位于马来西亚的Titan求购7月11-15日到达巴西古丹(Pasir Gudang)的石脑油，但交易商称此现货交易尚未达成协议。

不过科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp，KPC)6月7日已在伦敦与亚洲买家完成磋商。2013年8月-2014年7月装运的轻质品级以离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水32美元达成协议。

全规格石脑油则为每吨升水31美元，这较此前一项自2013年4月至2014年3月合约所创的纪录高价低了11.42%。(完)

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