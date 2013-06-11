日本数据：5月M3货币供应额较上年同期增长2.8%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透东京6月11日 - 日本央行周二公布，5月M3货币供应额较上年同期增长2.8%。
下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：
5月 4月 3月 上年5月 M2 +3.4 +3.2* +3.1 +2.2 M3 +2.8 +2.6 +2.5 +1.9 广义流动性 +2.8 +2.2* +1.6 +0.1*
*为修正数据
参看完整表格，可点选日本央行网站，网址为(here)
参看日本数据相关新闻，请点选
(编译 艾茂林; 审校 王兴亚)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)