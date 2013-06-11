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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 08:00 BJT

日本数据：5月M3货币供应额较上年同期增长2.8%

路透东京6月11日 - 日本央行周二公布，5月M3货币供应额较上年同期增长2.8%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

5月 4月 3月 上年5月 M2 +3.4 +3.2* +3.1 +2.2 M3 +2.8 +2.6 +2.5 +1.9 广义流动性 +2.8 +2.2* +1.6 +0.1*

*为修正数据

参看完整表格，可点选日本央行网站，网址为(here)

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(编译 艾茂林; 审校 王兴亚)

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