印度金融：政府考虑放宽主权财富基金投资规范，以遏止卢比跌势

另一位财政部高层官员表示，政府将采取所有可能的措施来让市场“冷静下来”，并承诺要控制经常帐赤字。

他表示，政府计划将境外机构投资者(FII)投资政府公债的上限提高50亿美元，因为目前资金撤离印度。

“未来10-15天FII资金可能持续流出，”他表示。其并称，如果资金持续外流，担心卢比兑美元可能触及58或59。

他认为，资金之所以外流，是因为投资人预期美国正准备透过缩减量化宽松计划来紧缩货币政策。

他表示，政府预期未来几周情况将会稳定，且包括将黄金进口关税从6%调高至8%等举措将会有助于降低经常帐赤字的压力。

“我们预期在印度央行限制令及调高进口关税后，黄金进口将会下滑，”该名官员表示。他一直有参与近期政府抑制黄金进口的策略。