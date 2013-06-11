印度金融：政府考虑放宽主权财富基金投资规范，以遏止卢比跌势

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
另一位财政部高层官员表示，政府将采取所有可能的措施来让市场“冷静下来”，并承诺要控制经常帐赤字。
他表示，政府计划将境外机构投资者(FII)投资政府公债的上限提高50亿美元，因为目前资金撤离印度。
“未来10-15天FII资金可能持续流出，”他表示。其并称，如果资金持续外流，担心卢比兑美元可能触及58或59。
他认为，资金之所以外流，是因为投资人预期美国正准备透过缩减量化宽松计划来紧缩货币政策。
他表示，政府预期未来几周情况将会稳定，且包括将黄金进口关税从6%调高至8%等举措将会有助于降低经常帐赤字的压力。
“我们预期在印度央行限制令及调高进口关税后，黄金进口将会下滑，”该名官员表示。他一直有参与近期政府抑制黄金进口的策略。
他表示，如果黄金进口没有降至理想的水准，政府可能考虑更多的财政举措来减少进口。他不愿透露黄金进口的理想水准。(完) (译文审校 张荻)
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