金砖国家：6月10日股汇市收盘纵览

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透6月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月10日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低7.75点或0.79%，报972.89点。
中国股市：休市。
香港股市：自七周低点反弹，腾讯控股上扬支撑大盘。
中国汇市：休市。
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印度股市：收盘近持平，印度卢比跌至纪录低点打击银行股，因担忧央行可能延后降息，而科技股则因海外获利改善的希望而上涨。指标BSE指数 升0.06%或11.84点，报19,441.07点。NSE指数 跌0.05%或3点，报5,878.00点。
印度汇市：印度卢比兑美元触及纪录低点，受美元全面涨势和印度股市震荡走势拖累，但在央行干预预期和可能的政府措施下，卢比略为回升。卢比兑美元 收报58.15/16卢比，稍早曾触及58.17的纪录低点，上周五收盘价为57.06/07。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,300.540点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.09%至705.65点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.43%，报32.3070卢布，卢布兑欧元 跌0.45%，至42.6400卢布。
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巴西股市：下跌，受疲弱中国经济数据拖累。圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.59%至51,316.65点。
拉美汇市：拉美货币下跌，因中国数据疲弱且美联储是否缩减刺激举措不确定。
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南非股市：上涨，疲弱兰特提振矿业股和营收来自海外主要国家的国际企业股价。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收升0.39%至36,485.77点。综合指数 升0.3%，至40,933.88点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因美元在标普上调美国评等展望后全线走强。 (完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)