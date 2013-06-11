金砖国家：6月10日股汇市收盘纵览

路透6月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月10日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低7.75点或0.79%，报972.89点。

中国股市：休市。

香港股市：自七周低点反弹，腾讯控股上扬支撑大盘。

中国汇市：休市。

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印度股市：收盘近持平，印度卢比跌至纪录低点打击银行股，因担忧央行可能延后降息，而科技股则因海外获利改善的希望而上涨。指标BSE指数 升0.06%或11.84点，报19,441.07点。NSE指数 跌0.05%或3点，报5,878.00点。

印度汇市：印度卢比兑美元触及纪录低点，受美元全面涨势和印度股市震荡走势拖累，但在央行干预预期和可能的政府措施下，卢比略为回升。卢比兑美元 收报58.15/16卢比，稍早曾触及58.17的纪录低点，上周五收盘价为57.06/07。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,300.540点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.09%至705.65点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.43%，报32.3070卢布，卢布兑欧元 跌0.45%，至42.6400卢布。

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巴西股市：下跌，受疲弱中国经济数据拖累。圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.59%至51,316.65点。

拉美汇市：拉美货币下跌，因中国数据疲弱且美联储是否缩减刺激举措不确定。

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南非股市：上涨，疲弱兰特提振矿业股和营收来自海外主要国家的国际企业股价。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收升0.39%至36,485.77点。综合指数 升0.3%，至40,933.88点。