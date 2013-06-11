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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 08:12 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月11日

路透香港6月11日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：(1美元=7.7639港元      )
 
 美股道琼工业指数      周一收低9.53点或0.06%，报15,238.59点，大盘基本持稳，在前一交易日大涨后稍作
 喘息，标普将美国评级展望从负面上调至稳定的消息仅给市场带来短暂的提振。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       173.870   -1.00      11763            13.499       0.14
 中国铝业                       9.250   -1.28      20280             2.873      -1.28
 中国移动                      50.950    0.16     100873            79.114       0.65
 中国人寿                      37.580   -0.50      54423            19.451       0.37
 中石油                       113.000   -1.91      32594             8.773      -0.19
 中石化                        95.260   -4.10      16714             7.396      29.98
 汇丰控股                      54.560   -0.75     223298            84.720       0.26
 中国电信                      46.900   -1.33      12751             3.641      -0.24
 中国联通                      13.370   -0.59      39638            10.380       0.00
 兖州煤业                      10.020   -1.09     125849             7.779       0.64
 华能国际                      39.060   -4.82      28970             7.581       0.42
 南方航空                      22.400   -1.02       7105             3.478       1.70
 东方航空                      15.530   -3.72      23998             1.206     -48.69
 中芯国际                       3.960   -1.98      50513             0.615      -0.82（完）

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