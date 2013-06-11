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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 09:23 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月11日-6月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月11日(二)

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。

布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决定的会议。

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行行长马库赫将就季度宏观经济最新预测召开记者会(1100)。

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在一场与地方经济管理层的会议上致开幕辞。

6月12日(三)

首尔－－韩国企划财政部长官玄旿锡在政策会议就经济发表演说。

布达佩斯--匈牙利央行公布5月政策会议纪录。

萨格勒布--克罗地亚央行召开会议。

曼谷--泰国央行公布5月货币政策委员会会议记录。

6月13日(四)

圣地亚哥--智利央行利率决定会议。

伦敦--以色列央行总裁Stanley Fischer在联合官方货币金融机构论坛(OMFIF)上讲话。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

6月14日(五)

暂无重要经济事件。

6月17日(一)

暂无重要经济事件。

6月18日(二)

耶路萨冷--为即将卸任的以色列央行总裁Stanley Fischer举行送别会，与会演讲者包括欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、智利央行总裁Rodrigo Vergara及爱尔兰央行总裁Patrick Honohan。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。

华沙--波兰央行举行货币政策会议。

布拉格--捷克央行总裁Mirosav Singer提交年度金融稳定报告(0700)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)

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