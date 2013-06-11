《新兴市场重要经济事件预告》--6月11日-6月18日

企业并购：东芝称将以153亿日圆购Engie所持合资公司NuGen的40%股权
路透东京4月4日 - 日本东芝周二表示，公司将以153亿日圆(1.385亿美元)收购Engie所持它们的英国核业务合资公司NuGen的40%股权。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月11日(二)
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决定的会议。
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行行长马库赫将就季度宏观经济最新预测召开记者会(1100)。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在一场与地方经济管理层的会议上致开幕辞。
6月12日(三)
首尔－－韩国企划财政部长官玄旿锡在政策会议就经济发表演说。
布达佩斯--匈牙利央行公布5月政策会议纪录。
萨格勒布--克罗地亚央行召开会议。
曼谷--泰国央行公布5月货币政策委员会会议记录。
6月13日(四)
圣地亚哥--智利央行利率决定会议。
伦敦--以色列央行总裁Stanley Fischer在联合官方货币金融机构论坛(OMFIF)上讲话。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
6月14日(五)
暂无重要经济事件。
6月17日(一)
暂无重要经济事件。
6月18日(二)
耶路萨冷--为即将卸任的以色列央行总裁Stanley Fischer举行送别会，与会演讲者包括欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、智利央行总裁Rodrigo Vergara及爱尔兰央行总裁Patrick Honohan。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。
华沙--波兰央行举行货币政策会议。
布拉格--捷克央行总裁Mirosav Singer提交年度金融稳定报告(0700)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布尔日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
路透东京4月4日 - 日本东芝周二表示，公司将以153亿日圆(1.385亿美元)收购Engie所持它们的英国核业务合资公司NuGen的40%股权。
路透4月4日 - 多数东南亚股市周二小幅收涨，本周稍晚美国总统特朗普将和中国国家主席习近平会面；印尼股市 收在历史高点，而菲律宾股市 则是收在逾五个月高点。 东南亚股市尾随亚洲其他股市走势；上日美股下跌之后，亚洲股市表现平淡，在政局不确定性盖过美国乐观经济数据及全球制造业增长的情形下，投资人抛售股票、转向避险资产。 印尼股市收高0.8%，因澳洲东北部风灾导致铁路毁损，造成煤炭价格上涨，从而带动印尼能源股走高。 “煤炭价格在每吨大约80-82美元水准持稳后，现在再次升向每吨89美元，”雅加达马来亚银行金英证券在报告中称。 菲律宾股市收高1.4%，受房地产和金融类股涨势带动。 “菲律宾2016年企业获利相当强劲，”AB Capital Securities股市分析师Victor Felix称。 “过去几天我们还见到外资流入，扭转近期外资卖出的趋势，”Felix补充说。 新加坡海峡时报指数 收低0.3%，受到金融类股的拖累。
路透伦敦4月4日 - 英国央行周二称，央行政策制定者担心，对英国消费者的无担保贷款迅速增长，一旦信贷标准下滑，则有可能危及银行业。 截至去年底，英国消费者借款录得十年最快增速。尽管此后增速有所放缓，但上周英国央行称，计划对相关风险进行更仔细的研究。 英国央行周二进一步详述了英国金融政策委员会(FPC)达成这一决定的更多细节，以及相关各类风险。 “整体而言，该委员会认为，相对抵押债务而言，消费者信贷不太可能通过其对家庭支出的影响给整体宏观经济稳定带来风险。不过如果伴随着信贷标准的下降，则近期消费贷这种迅猛增长态势可能会给贷款行带来较大风险，”英国央行称。 英国央行称，尽管抵押贷款在英国家庭借贷中占据更大比重，但对银行业的例行“压力测试”显示，消费贷不良有可能导致银行出现更大损失。 多数消费者信贷都是短期性质的，这就意味着消费者信贷质量的恶化 可能快于抵押贷款。 “如果（消费者信贷）近期的强劲增长是受到放贷标准放松的推动， 这料将削弱放贷机构对抗冲击的韧性。”委员会表示，并称应当“密