《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月11日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
*工商时报：
--中央银行拟以贬值取代降息，提振出口竞争力拚经济。顺应国际美元强势，央行昨日再度出拳“助贬”，终场台币汇价重挫1.95角，直接跌回3字头，以30.066元收盘，成交量合计11.96亿美元。
--立院周四（13日）将召开临时会，国民党政策会执行长林鸿池表示，因在野党坚持协商一个月，证所税修正案最快须到6月24日才能表决处理，国民党有信心完成三读。
--身兼台湾区工具机暨零组件公会理事长的上银董事长卓永财、台中精机总经理黄明和表示，今年工具机业会很辛苦。为此，台湾区机器公会理事长徐秀沧提案，公会成员将拜会央行总裁彭淮南，建请央行适度放手让新台币汇率贬至32元。
--经建会高层昨日表示，主计总处核列103年重大公共建设的预算仅1,613亿台币，以台湾经济发展的需要，这个预算必须扩张到1,960亿，在美、欧、日都采“零基预算”的情况下，主计总处也应采“零基预算”，才能带动国内经济朝正向循环。
--针对金融机构整并议题，财政部长张盛和昨日首度指出，比起公股金融机构间的整并，〞民营金融机构间的合并反而更有必要性〞，希望外界不要一直将焦点放在公公并；且就算公公并，也不会把同质性过高的金融机构放一起。
*经济日报：
--分居电子产业上游的台积电 、下游的鸿海 ，5月营收都传来好消息。台积电5月合并营收517.88亿台币，已连续第二个月创下新高；鸿海5月合并营收3,004亿台币，为今年单月次高，也是今年以来单月年增率首度回到“正成长”。
--中国信托金控 昨日与日本静冈银行签订合作备忘录（简称MOU），这是中信金首次与日本地方银行合作，也是放眼东北亚金融市场的重要里程碑。国内先前也有兆丰商银与日本三井住友银行签MOU等案例。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 屈桂娟)
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