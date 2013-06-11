《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月11日

*工商时报：

--中央银行拟以贬值取代降息，提振出口竞争力拚经济。顺应国际美元强势，央行昨日再度出拳“助贬”，终场台币汇价重挫1.95角，直接跌回3字头，以30.066元收盘，成交量合计11.96亿美元。

--立院周四（13日）将召开临时会，国民党政策会执行长林鸿池表示，因在野党坚持协商一个月，证所税修正案最快须到6月24日才能表决处理，国民党有信心完成三读。

--身兼台湾区工具机暨零组件公会理事长的上银董事长卓永财、台中精机总经理黄明和表示，今年工具机业会很辛苦。为此，台湾区机器公会理事长徐秀沧提案，公会成员将拜会央行总裁彭淮南，建请央行适度放手让新台币汇率贬至32元。

--经建会高层昨日表示，主计总处核列103年重大公共建设的预算仅1,613亿台币，以台湾经济发展的需要，这个预算必须扩张到1,960亿，在美、欧、日都采“零基预算”的情况下，主计总处也应采“零基预算”，才能带动国内经济朝正向循环。

--针对金融机构整并议题，财政部长张盛和昨日首度指出，比起公股金融机构间的整并，〞民营金融机构间的合并反而更有必要性〞，希望外界不要一直将焦点放在公公并；且就算公公并，也不会把同质性过高的金融机构放一起。

*经济日报：

--分居电子产业上游的台积电 、下游的鸿海 ，5月营收都传来好消息。台积电5月合并营收517.88亿台币，已连续第二个月创下新高；鸿海5月合并营收3,004亿台币，为今年单月次高，也是今年以来单月年增率首度回到“正成长”。

--中国信托金控 昨日与日本静冈银行签订合作备忘录（简称MOU），这是中信金首次与日本地方银行合作，也是放眼东北亚金融市场的重要里程碑。国内先前也有兆丰商银与日本三井住友银行签MOU等案例。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。