《香港报摘》--经济日报6月11日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
* 要闻版头条:
--港铁 大围站及天水围相继流标，政府将加快西铁元朗站招标工作；但因卖地计划表仍有多幅用地未完成改划程序，预计下季可供主动出售的单位只有约1,200伙，按季下跌5成，并创五个季度以来的新低。 * 其他: --新股排队集资，初步统计，本月先后6间公司拟招股，最多集资约246亿港元。其中新世界发展 分拆上市的新世界酒店集资规模最大，市传最多将达10亿美元（约78亿港元），公司承诺上市头两年将分派100%可分派收入。
--清华大学中国与世界经济研究中心主任、前人民银行货币政策委员李稻葵接受独家专访时指出，经济下滑的风险已经带来隐忧，中央须尽快主动调整以维持必要增长速度，中央下季或推重大投资项目。
--国美 首席财务官方巍指，最迟年底前电子商贸业务可实现单月盈亏平衡，今年线下业务毛利率可以回到2011年水平。(完)
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路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)