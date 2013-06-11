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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 08:37 BJT

《香港报摘》--经济日报6月11日

* 要闻版头条:

--港铁 大围站及天水围相继流标，政府将加快西铁元朗站招标工作；但因卖地计划表仍有多幅用地未完成改划程序，预计下季可供主动出售的单位只有约1,200伙，按季下跌5成，并创五个季度以来的新低。 * 其他: 　　--新股排队集资，初步统计，本月先后6间公司拟招股，最多集资约246亿港元。其中新世界发展 分拆上市的新世界酒店集资规模最大，市传最多将达10亿美元（约78亿港元），公司承诺上市头两年将分派100%可分派收入。

--清华大学中国与世界经济研究中心主任、前人民银行货币政策委员李稻葵接受独家专访时指出，经济下滑的风险已经带来隐忧，中央须尽快主动调整以维持必要增长速度，中央下季或推重大投资项目。

--国美 首席财务官方巍指，最迟年底前电子商贸业务可实现单月盈亏平衡，今年线下业务毛利率可以回到2011年水平。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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