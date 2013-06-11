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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 09:08 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月11日-6月18日

路透6月11日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。 
 日期  时间    国家    规模      发行细节
 6/11          英国              2013年到期的常规公债
 6/11          美国              两年期公债
 6/12          美国              10年期公债
 6/12          德国    50亿欧元  两年期公债
 6/12          意大利            国库券
 6/12          日本              两个月期贴现国库券
 6/13          日本              三个月期贴现国库券
 6/13          英国              2032年到期的债券
 6/13          美国              30年期债券
 6/13          意大利            中长期债券
 6/14          日本              五年期公债
 6/17  1350    法国              国库券(BTF)
                                 
 6/18          日本              一年期贴现国库券
 6/18          日本              20年期公债
 6/18          西班牙            6个月及12个月期国库券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
      
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布尔日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王兴亚; 审校 杜明霞)

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