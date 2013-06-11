《全球主要国家债券发行预告》--6月11日-6月18日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透6月11日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 6/11 英国 2013年到期的常规公债 6/11 美国 两年期公债 6/12 美国 10年期公债 6/12 德国 50亿欧元 两年期公债 6/12 意大利 国库券 6/12 日本 两个月期贴现国库券 6/13 日本 三个月期贴现国库券 6/13 英国 2032年到期的债券 6/13 美国 30年期债券 6/13 意大利 中长期债券 6/14 日本 五年期公债 6/17 1350 法国 国库券(BTF) 6/18 日本 一年期贴现国库券 6/18 日本 20年期公债 6/18 西班牙 6个月及12个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布尔日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 杜明霞)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)