《台湾重要政经日程》--6月11日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
===================今日重要政经消息=====================
6/11(二)
--09:00 台积电 年度股东会。
--14:00 中华信评记者会。
--16:00 财政部统计处5月税收统计。
==================近期重要政经消息======================
6/12(三)
--端午节休市一日。
6/13(四) *--国民党荣誉主席吴伯雄会见中国国家主席习近平。为习近平上台后首次，关注两岸关系谈话。
--09:00 开发金控 召开股东会。
6/14(五)
--09:00 国泰金控 召开股东会。
6/19(三)
--09:00 宏基 召开股东会。
--14:30 元富证券投资策略研讨会。
6/20(四)
--16:00 经济部公布5月外销订单金额年变动率，4月年减1.1%。
6/21(五)
--09:00 宏达电 召开股东会。
6/26(三)
--09:00 鸿海 召开股东会。
6/24(一)
--16:00 主计总处公布5月季调失业率，4月为4.19%。
--16:00 经济部公布5月工业生产指数，4月年减0.88%。
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
--16:10 央行公布5月M2年增率，4月为年增3.71%。
6/27(四)
--约17:00 台湾央行第二季理监事会议后记者会，宣布利率决策。
7/5(五)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月为升0.74%。
--16:10 央行公布6月底外汇存底金额，5月底时为4,066.16亿美元。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。 (完) (记者 高洁如; 审校 屈桂娟)
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