韩国汇市：韩元兑美元连三日下跌，韩债近持平

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透首尔6月11日 - 韩元兑美元周二盘初连续第三个交易日下跌，因美元全面走升，此前评等机构标准普尔上调美国主权信用评等展望。
0025GMT，韩元兑美元 报1,131.1，周一国内市场收报1,127.3。
评等机构标准普尔周一将美国主权信用评等展望从负面上修至稳定，称该国经济和财政前景改善。此举消除了美国信用评级短期内再遭调降的威胁。这一变化事实上意味着，美国评级在未来两年遭调降的机率低于三分之一。
韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%。
6月三年期公债期货 接近持平，微升0.01点至106.15。
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,131.1 1,127.3
日圆/韩元 11.4558/610 11.4641/807
韩国公债期货* 106.15 106.14
韩国综合股价指数 1,920.24 1,932.70
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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(编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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