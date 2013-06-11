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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 09:01 BJT

韩国汇市：韩元兑美元连三日下跌，韩债近持平

路透首尔6月11日 - 韩元兑美元周二盘初连续第三个交易日下跌，因美元全面走升，此前评等机构标准普尔上调美国主权信用评等展望。

0025GMT，韩元兑美元 报1,131.1，周一国内市场收报1,127.3。

评等机构标准普尔周一将美国主权信用评等展望从负面上修至稳定，称该国经济和财政前景改善。此举消除了美国信用评级短期内再遭调降的威胁。这一变化事实上意味着，美国评级在未来两年遭调降的机率低于三分之一。

韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%。

6月三年期公债期货 接近持平，微升0.01点至106.15。

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,131.1 1,127.3

日圆/韩元 11.4558/610 11.4641/807

韩国公债期货* 106.15 106.14

韩国综合股价指数 1,920.24 1,932.70

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 戴素萍 审校 王兴亚)

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