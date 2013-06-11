《香港报摘》--其他报纸重要消息6月11日

* 明报

--市场估计，苏宁 香港上市后估值超过10亿港元。苏宁云商副董事长孙为民表示，苏宁分拆香港地区业务在香港上市是不现实的事，目前没有这个打算，因为在中国证监会等制度层面通不过。

--新股合和香港房地产，周一(10日)截止保证金认购，惟市场反应仍然欠佳，仅录350万港元保证金借贷额，占约9亿港元本港公开发售的不足1%。

--雅居乐 于长沙网上竞投地皮时，以高达11.52亿人民币的成交价，买下起始价为1.7亿元人民币的地皮。雅居乐回应事件指由于系统错误，目前交易已取消，待与政府商讨后再决定对策。 * 星岛日报

--中国海外 以逾45亿港元夺首两幅位于启德发展区港人港地。发展商中海地产首度开腔表示，今次投地主要参考九龙铁路沿线项目来出价，并强调为合理市价，日后卖价按未来市况而定，且不会因港人港地平价卖楼。

--电盈 电视及新媒体业务董事总经理李凯怡表示，由于现时距离两家免费电视台续牌时候不远，希望政府对两家现有免费电视台在申请续牌及频谱使用权方面，应与3个免费电视牌申请一视同仁，将5个申请一并处理。

--政府第3批通胀挂鈎债券(iBond 3)发售进入第5日。本港11家证券商共录得5.2万人认购，涉资23.9亿港元。个别银行认购人数，较去年发售iBond 2时大幅增长40%。 * 苹果日报

--消息人士透露，铜锣湾时代广场背后的霎东街9号地舖，约2,200方尺，刚以近4亿港元成交，尺价18.18万港元。据悉，舖位现租予鞋店，月租仅17.5万港元。

--美国嘉年华邮轮集团旗下公主邮轮品牌区域总监锺姚赛玉表示，是否增加对港航班仍在研究阶段，考虑点包括香港附近有否新的吸引景点，吸引更多游客有兴趣访港，由市场需求主导。 * 东方日报

--新世界发展 主席郑家纯表示，自政府推出买家印花税等辣招后，已明显降低内地买家来港置业意欲，达到施政目的，政府应考虑是否需再推“港人港地”。

--利信达集团 公布，截至今年5月底止首季旗下自营零售业务的总销售，按年增19.2%，及同店销售增长录得14.7%。

--中远国际 公布系内资产重组计划详情，旗下子公司将以118万欧元的作价，收购同系中远欧洲的全资附属公司汉远100%股权。 * 文汇报

--内地沥青公路养护设备生产及销售商英达科技今天起开始路演。公司拟发行2.6亿新股，其中90%国际配售，10%公开发售，集资最多8.6亿港元。有消息指配售已接近足额认购。

--工银亚洲助理行政总裁宋万海透露，今年以来该行信用卡的发卡量及签账额均有双位数字的增长，预计全年亦会保持双位数字的增幅。 * 大公报

--中国海外公布，5月份实现合约房地产销售额128.1亿港元，按月上升7.3%。

--星美国际 执行董事王钜成表示，公司发展重点之一是继续推广电影院业务，计划未来3年每年增加30至35间新影院。他透露，每间含7个影厅的影院(不包括租金)费用大概为1,600万至1,700万元人民币。

--中国建筑 公布，今年首5个月累计新签合约额255.6亿港元，同比增长28.25%，相当于完成2013年全年目标(不低于400亿港元)的63.9%。(完)