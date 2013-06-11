《香港报摘》--其他报纸重要消息6月11日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
* 明报
--市场估计，苏宁 香港上市后估值超过10亿港元。苏宁云商副董事长孙为民表示，苏宁分拆香港地区业务在香港上市是不现实的事，目前没有这个打算，因为在中国证监会等制度层面通不过。
--新股合和香港房地产，周一(10日)截止保证金认购，惟市场反应仍然欠佳，仅录350万港元保证金借贷额，占约9亿港元本港公开发售的不足1%。
--雅居乐 于长沙网上竞投地皮时，以高达11.52亿人民币的成交价，买下起始价为1.7亿元人民币的地皮。雅居乐回应事件指由于系统错误，目前交易已取消，待与政府商讨后再决定对策。 * 星岛日报
--中国海外 以逾45亿港元夺首两幅位于启德发展区港人港地。发展商中海地产首度开腔表示，今次投地主要参考九龙铁路沿线项目来出价，并强调为合理市价，日后卖价按未来市况而定，且不会因港人港地平价卖楼。
--电盈 电视及新媒体业务董事总经理李凯怡表示，由于现时距离两家免费电视台续牌时候不远，希望政府对两家现有免费电视台在申请续牌及频谱使用权方面，应与3个免费电视牌申请一视同仁，将5个申请一并处理。
--政府第3批通胀挂鈎债券(iBond 3)发售进入第5日。本港11家证券商共录得5.2万人认购，涉资23.9亿港元。个别银行认购人数，较去年发售iBond 2时大幅增长40%。 * 苹果日报
--消息人士透露，铜锣湾时代广场背后的霎东街9号地舖，约2,200方尺，刚以近4亿港元成交，尺价18.18万港元。据悉，舖位现租予鞋店，月租仅17.5万港元。
--美国嘉年华邮轮集团旗下公主邮轮品牌区域总监锺姚赛玉表示，是否增加对港航班仍在研究阶段，考虑点包括香港附近有否新的吸引景点，吸引更多游客有兴趣访港，由市场需求主导。 * 东方日报
--新世界发展 主席郑家纯表示，自政府推出买家印花税等辣招后，已明显降低内地买家来港置业意欲，达到施政目的，政府应考虑是否需再推“港人港地”。
--利信达集团 公布，截至今年5月底止首季旗下自营零售业务的总销售，按年增19.2%，及同店销售增长录得14.7%。
--中远国际 公布系内资产重组计划详情，旗下子公司将以118万欧元的作价，收购同系中远欧洲的全资附属公司汉远100%股权。 * 文汇报
--内地沥青公路养护设备生产及销售商英达科技今天起开始路演。公司拟发行2.6亿新股，其中90%国际配售，10%公开发售，集资最多8.6亿港元。有消息指配售已接近足额认购。
--工银亚洲助理行政总裁宋万海透露，今年以来该行信用卡的发卡量及签账额均有双位数字的增长，预计全年亦会保持双位数字的增幅。 * 大公报
--中国海外公布，5月份实现合约房地产销售额128.1亿港元，按月上升7.3%。
--星美国际 执行董事王钜成表示，公司发展重点之一是继续推广电影院业务，计划未来3年每年增加30至35间新影院。他透露，每间含7个影厅的影院(不包括租金)费用大概为1,600万至1,700万元人民币。
--中国建筑 公布，今年首5个月累计新签合约额255.6亿港元，同比增长28.25%，相当于完成2013年全年目标(不低于400亿港元)的63.9%。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)