港报社评：经济降速加剧，结构改革迫切--信报6月11日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
中国五月份多项宏观数据显示，二季度国内生产总值增速有加剧滑落之虞，突显结构性改革的迫切性。
在总需求不足下，过去一季，社会融资规模已急遽膨胀，但工业生产毫无起色，反映外部刺激的边际效果显着递减，必须加快经济内部结构调整，尽快释放新的有效投资需求，否则发展不进则退。 五月份，规模以上工业增加值同比实际增长9.2%，相比四月份回落。一至五月，固定资产投资同比增长20.4%，速度连续四个月减弱。至于出口对GDP增长的贡献，恐怕今年亦难寄望。五月份进出口增长双双滑落，其中出口增长仅一个百分点，创十个月来新低；进口同比则下降0.3%，表现与四月份有泥云之别。 照当下形势判断，二季度GDP增速，看来会从首季增长7.7%进一步滑落。如今工业生产仍饱受产能过剩所困扰，去库存乏力，若政府再推出新的扩张政策加以吸收，只会令产能进一步积聚，不合理的产业结构调整无法一鼓作气。然而，在去产能的过程，必然使经济回升继续受到压力。 李克强上周作出最新指示，通过激活货币信贷存量支持实体经济发展、深化改革去激发市场和经济的内生动力，据此释放出消费民间投资潜力，反映政府通过「调结构」促进经济发展的决心。 从政策逻辑看，如今社会融资规模的确已相当巨大、五月广义货币供应量M2增速亦高达15.8%，因此，充份利用货币信贷存量，严格控制增量，避免货币在实体经济「空转」所造成的金融风险，看来成为央行货币政策的重点考虑因素，因而相信央行短期也不会推出大规模的宽松政策。 很明显，政府通过政策引导庞大的民间资金进入有效率的经济活动，以提高资金的配置和使用效率，不仅有政策的迫切性，而且此举对中国经济转型的作用也愈来愈大。 总括来看，二季度经济增速回落恐怕难以避免。在GDP增速不失控滑落的前提下，容忍增速进一步放缓，化解产能过剩的羁绊，加快结构改革，无疑是中国经济稳定发展的可取政策选择。
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