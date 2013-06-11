港报社评：习李经济思路变，投资者换脑筋--经济日报6月11日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
最新公布的上月内地经济数据显示，第二季增长继续减慢，市场遂惯性地呼吁中央出手挺经济。惟强势的习李新领导层，经济思路与过去不同，中央更能忍受放缓阵痛，倒逼经济转型、加强市场化，务令未来发展步伐更紮实。 中央心知靠廉价出口、大兴基建的粗放式发展模式已到尽头，经济要可持续发展，就要推动转型、发挥市场力量。惟上届胡温政府虽推出不少推动经济转型的政策，当遇上金融海啸，又或地方政府反弹便窒步，甚至被迫采各种行政手段力谷经济，既令转型失却动力，更把政府之手愈伸愈长，令产能过剩、国进民退愈趋恶化。 但习李新领导层施政风格明显较强势，在经济政策上，特点之一是更能忍痛，宁愿经济增速慢一点、换取经济质量高一点。习李经济政策另一特点是重视市场化，藉减少政府有形之手的干预，激发市场活力与经济动力。 就如节能家电补贴计划上月底结束后，中央未如预期延长优惠，此除令相关企业不敢盲目扩张产能，更逼他们要以加强技术与服务赢取市场，而非续靠政府奶水扶养，消磨竞争力。又如内地银行坏帐率上升令内银股偏软，中央亦袖手由银行自行清理，以强体质。 按习李的经济新思路，除非经济明显急挫、失业问题大幅恶化，否则如目前般经济仅稍减速，其实仍在中央容忍限度内。炒作中央再大力放水、大谷基建，以刺激经济重现高增长，恐缘木求鱼。 投资者要掌握内地经济走向与中央政策，须转换脑筋追上习李的经济新思维，如此才不会误判形势，错放投资。
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