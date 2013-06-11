港报社评：习李经济思路变，投资者换脑筋--经济日报6月11日

最新公布的上月内地经济数据显示，第二季增长继续减慢，市场遂惯性地呼吁中央出手挺经济。惟强势的习李新领导层，经济思路与过去不同，中央更能忍受放缓阵痛，倒逼经济转型、加强市场化，务令未来发展步伐更紮实。 中央心知靠廉价出口、大兴基建的粗放式发展模式已到尽头，经济要可持续发展，就要推动转型、发挥市场力量。惟上届胡温政府虽推出不少推动经济转型的政策，当遇上金融海啸，又或地方政府反弹便窒步，甚至被迫采各种行政手段力谷经济，既令转型失却动力，更把政府之手愈伸愈长，令产能过剩、国进民退愈趋恶化。 但习李新领导层施政风格明显较强势，在经济政策上，特点之一是更能忍痛，宁愿经济增速慢一点、换取经济质量高一点。习李经济政策另一特点是重视市场化，藉减少政府有形之手的干预，激发市场活力与经济动力。 就如节能家电补贴计划上月底结束后，中央未如预期延长优惠，此除令相关企业不敢盲目扩张产能，更逼他们要以加强技术与服务赢取市场，而非续靠政府奶水扶养，消磨竞争力。又如内地银行坏帐率上升令内银股偏软，中央亦袖手由银行自行清理，以强体质。 按习李的经济新思路，除非经济明显急挫、失业问题大幅恶化，否则如目前般经济仅稍减速，其实仍在中央容忍限度内。炒作中央再大力放水、大谷基建，以刺激经济重现高增长，恐缘木求鱼。 投资者要掌握内地经济走向与中央政策，须转换脑筋追上习李的经济新思维，如此才不会误判形势，错放投资。