港报社评：泄密者挑战「老大哥」港高度自治备受考验--明报6月11日

前任美国中情局人员斯诺登藏身香港，向英美传媒大爆美国奥巴马政府透过国家安全局监控美国国民和全球民众的通讯数据，蒐集情报，内容极其震撼，他不但揭穿美国声称网络安全的双重标准和虚伪一面，也揭露网络供应商未善尽保护客户利益之责，更有配合NSA取得客户私隐资料之嫌。港府严格依法处理，抑或顺从美方要求轻易交出斯诺登，会成为检验高度自治甚至一国两制的试金石。 斯诺登选择藏身香港爆料，他表示因为这里有言论自由传统，现在美国司法部已经对他展开刑事调查，双方会就此展开一场角力，斯诺登已经表达寻求冰岛政治庇护的意愿，预料美国将要求港府将他引渡返美。本港和美国之间回归之前就达成引渡协议，据知当时北京也有参与，因此，港美之间应严格按协议办事。 美国或许透过北京向港府施压，即使如此，中央不宜插手干预，因为若强要港府交出斯诺登，无异于向美国宣示香港事务并非一国两制，港府也不能实施高度自治。恰当选择是让港府按引渡协议处理，在斯诺登和美国政府之间保持中立，不偏袒任何一方，让斯诺登充分行使寻求其他国家政治庇护的权利，双方若有诉讼，则交由法院按法律、按协议公正裁决。 未来一段日子，斯诺登的去向会成为全球焦点，这是一次向世人宣示香港是法治社会，回归中国之后成为特别行政区、实行高度自治的绝佳机会，若处理得宜、得当，也向全球说明一国两制成功落实。这是强化香港特区政治地位的好机会，中央和港府要好好把握。