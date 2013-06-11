港报社评：处理「泄密英雄」要教人心服口服--星岛日报6月11日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
在美国卷起千重浪的监视丑闻，泄密者斯诺登选择了香港作为临时避难所，为本港的言论自由保障提供了免费宣传。包括香港人在内的各地公众人士，目前对斯诺登所作所为都偏向同情，或许这是美方至今未就事件表态的原因。 斯诺登戴着「泄密英雄」光环，成为香港言论自由「代言人」，引来世界瞩目，各国会以他在香港的遭遇，来衡量香港是否配得上这块金漆招牌。如果他早日找到愿意永久向他提供政治庇护的国家收容，或者获得联合国难民公署确认其政治难民身分，应该可以增加个人获得的保障。 事件如果不能够短期解决，香港有可能要面对美国政府提出引渡要求。根据香港和美国签订的引渡协议，被告须触犯两地同样的法例，才可以引渡。香港不会引渡政治犯，假如美国找到一条在两地都视为犯法的控罪，可以要求香港引渡，斯诺登可以提出反对，由香港法院聆讯裁决，进入经年累月的引渡司法程序。 由于案件政治意味浓厚，香港的司法程序将在国际注视下进行。万一美国向北京提出交涉，首个问题就是：事件是否属于外交事务？香港法院是否有权处理？在澄清了事件性质后，才再决定是否根据港美协议的条文跟进。 斯诺登披露政府有滥权侵犯人民私隐的嫌疑，美国政府暂时无法提出有力证据反驳。华府若想把他缉拿归国，不能只靠法律的技术层面解决，还要拿出令港美人民和国际间心服口服的理据来。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)