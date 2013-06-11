港报社评：处理「泄密英雄」要教人心服口服--星岛日报6月11日

在美国卷起千重浪的监视丑闻，泄密者斯诺登选择了香港作为临时避难所，为本港的言论自由保障提供了免费宣传。包括香港人在内的各地公众人士，目前对斯诺登所作所为都偏向同情，或许这是美方至今未就事件表态的原因。 斯诺登戴着「泄密英雄」光环，成为香港言论自由「代言人」，引来世界瞩目，各国会以他在香港的遭遇，来衡量香港是否配得上这块金漆招牌。如果他早日找到愿意永久向他提供政治庇护的国家收容，或者获得联合国难民公署确认其政治难民身分，应该可以增加个人获得的保障。 事件如果不能够短期解决，香港有可能要面对美国政府提出引渡要求。根据香港和美国签订的引渡协议，被告须触犯两地同样的法例，才可以引渡。香港不会引渡政治犯，假如美国找到一条在两地都视为犯法的控罪，可以要求香港引渡，斯诺登可以提出反对，由香港法院聆讯裁决，进入经年累月的引渡司法程序。 由于案件政治意味浓厚，香港的司法程序将在国际注视下进行。万一美国向北京提出交涉，首个问题就是：事件是否属于外交事务？香港法院是否有权处理？在澄清了事件性质后，才再决定是否根据港美协议的条文跟进。 斯诺登披露政府有滥权侵犯人民私隐的嫌疑，美国政府暂时无法提出有力证据反驳。华府若想把他缉拿归国，不能只靠法律的技术层面解决，还要拿出令港美人民和国际间心服口服的理据来。