港报社评：加快扩大长津至「广东计划」--文汇报6月11日

劳工及福利局局长张建宗昨日宣布容许移居广东的合资格长者在当地领取生果金的「广东计划」。事实上，随着内地生活水平和人民币汇率提高，当局应加快把长者津贴纳入「广东计划」，增加计划津贴金额，配合放宽离港限制，为港人在内地安老提供更多的支持。 现时「广东计划」申请人只可每月领取1,135元，和刚于4月推行的每月2,200元长津，相差1,065元，这份差额对长者在内地生活有很大帮助。虽然当局有意研究把长津计划纳入「广东计划」，但强调要待有关计划实施一段时间后，在1年内展开检讨后才考虑实施。当局应根据最新情况，加快扩大长津至「广东计划」的步伐，进一步配合香港长者在内地安老的生活需要。 粤港两地在多方面都有特别密切的关系，随着本港长者人数有增无减，在内地安享晚年仍是未来不少长者的选择。但由于港人长者不是内地居民，不能享受内地的医保和其他老人福利，长者需独力应付各项支出和服务申请，包括租住房屋、办理医疗手术登记和日常家居清洁等，长者在内地安老的福利照顾安排，成为社会关注的课题。 当局除放宽生果金的离港限制和扩大「广东计划」金额外，更应检讨目前的社福政策，兼顾粤港融合趋势，在医疗、房屋、福利等政策支援方面，多与内地部门和社福机构合作，为在内地安老的港人提供更完善的支援。