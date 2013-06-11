国际油市：可开采页岩油储量增加，提高全球原油供应--EIA

路透纽约/华盛顿6月10日 - 美国政府周一公布的报告指出，全球页岩油预估储量将让全球整体原油资源增加11%。该报告提供了在全球范围内尚未普遍开采的页岩油初步评估。

美国能源资料协会(EIA)估计，41个国家的可开采页岩油储量达3,450亿桶。这是美国政府首次进行此类研究。

以前的EIA报告仅涵盖美国页岩油资源。2011年时，美国页岩油估计在320亿桶，EIA现在估计美国页岩油储量为580亿桶。

此外，EIA表示，全球页岩气储量由2011年估计的6,622兆(万亿)立方英尺升至7,299兆立方英尺。

根据先进资源国际(Advanced Resources International/ARI)为EIA准备的评估数据，俄罗斯页岩油储量居冠，达750亿桶，美国居次，有480亿桶，中国320亿桶，阿根廷270亿桶。

ARI对美国技术性可开采页岩油储量的评估为480亿桶，比EIA的评估少100亿桶。