金属期市：伦敦期铜小升，但仍接近一个月低位

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
上海期交所逢假日休市，6月13日恢复交易。
评等机构标准普尔周一将美国主权信用评等展望从负面上修至稳定，称该国经济和财政前景改善。此举消除了美国信用评级短期内再遭调降的威胁。
经济合作暨发展组织(OECD)周一表示，在日本和美国经济增长加快的带动下，主要发达经济体的成长动能正逐步增强。
印尼唯一一座铜冶炼厂PT Smelting的执行长表示，自Freeport Indonesia 上月发生事故致使28名工人死亡后，仅从该公司接收一艘船货，正在同其他供货商协商。
印度高等法院一法官表示，该国最大铜冶炼厂可以按预定计划恢复运转，持续至至少7月第二周，届时一个专家小组将递交安全及环境评估报告。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚; 审校 孙茉莉)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)