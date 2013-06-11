金属期市：伦敦期铜小升，但仍接近一个月低位

上海期交所逢假日休市，6月13日恢复交易。

评等机构标准普尔周一将美国主权信用评等展望从负面上修至稳定，称该国经济和财政前景改善。此举消除了美国信用评级短期内再遭调降的威胁。

经济合作暨发展组织(OECD)周一表示，在日本和美国经济增长加快的带动下，主要发达经济体的成长动能正逐步增强。

印尼唯一一座铜冶炼厂PT Smelting的执行长表示，自Freeport Indonesia 上月发生事故致使28名工人死亡后，仅从该公司接收一艘船货，正在同其他供货商协商。

印度高等法院一法官表示，该国最大铜冶炼厂可以按预定计划恢复运转，持续至至少7月第二周，届时一个专家小组将递交安全及环境评估报告。(完)

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