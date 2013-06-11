版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 10:21 BJT

《香港重要政经日程》--6月11日-6月18日

==================今日重要政经消息==================

6月11日（周二）

--09:00-17:30 第12届中国私募股权投资高峰。

-- 中华汽车 第二次中期股息。

-- 积华生物医药 公布年终业绩。

-- 寰亚传媒 公布第三季度业绩。

-- 普拉达 公布第一季度业绩。

--10:30 宝威控股 股东周年大会。

--11:00 中国全通 股东周年大会。

--11:00 中国海淀 临时股东大会。

--14:00 至祥置业 股东周年大会。

--15:00 长和国际实业 股东周年大会。

==================近期重要政经消息==================

6月12日（周三）

-- 公众假期-端午节

6月13日（周四）

-- 和谐汽车 挂牌。

-- 五洲国际控股 挂牌。

-- 中国富强金融 公布年终业绩。

-- 环康集团 公布中期业绩。

--10:00 澳科控股 股东周年大会。

--11:00 中国公共采购 1股东特别大会。

--14:30 重庆钢铁 股东周年大会。

--14:30 中远太平洋 股东特别大会。

6月14日（周五）

-- 香港金管局公布5月外汇基金境外资产。

--16:30 第一季度的工业生产指数。

-- 中青基业 公布年终业绩。

-- 迪臣发展 公布年终业绩。

-- 钜大国际 公布年终业绩。

-- 豪特保健 公布年终业绩。

-- 日东科技 公布年终业绩。

-- 太阳国际 公布年终业绩。

-- 太兴置业 公布年终业绩。

-- 港通控股 第一季度中期股息。

-- 佑威国际 公布年终业绩。

-- 华帝国际 公布年终业绩。

6月17日（周一）

-- 英皇娱乐 公布年度业绩。

-- 英皇国际 公布年度业绩。

-- 欧舒丹 公布年度业绩。

-- 德永佳 公布年度业绩。

-- 开明投资 公布年度业绩。

--09:00 中国机械工程 在中国举行股东周年大会。

--09:00 恒力商业地产 股东周年大会。

--09:30 同仁堂科技 在中国举行股东周年大会。

--10:00 China Properties Group 股东周年大会。

--10:30 佳兆业 股东周年大会。

--11:00 世茂房地产 股东周年大会。

--14:00 民生银行 在中国举行股东周年大会。

--15:30 新昌营造 股东周年大会。

--15:30 白花油 股东周年大会。

*6月18日（周二）

-- 耀才证券金融 公布年报。

-- 周大福珠宝 公布年报。

-- 神州数码 公布年报。

-- 帝盛酒店集团 公布年报。

-- 华宝国际 公布年报。

-- 华富国际 公布年报。

--08:30 惠誉信评全球银行论坛。

--09:30 农业银行 于北京举行股东周年大会。

--09:30 时富金融服务集团 股东特别大会。

--09:30 中联重科 于湖南长沙举行周年股东大会。

--09:30 招商局国际 股东周年大会。

--10:00 时富投资 股东特别大会。

--10:00 中国汇源果汁 于北京举行股东周年大会。

--10:00 重庆机电 于重庆举行股东周年大会。

--11:00 水务地产集团 股东周年大会。

--12:00 中国太平 股东特别大会。

--14:30 中国南方航空 于广州举行股东周年大会。

--16:30 香港3至5月失业率。

--16:30 香港第一季涉及外贸中国内地加工贸易统计。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐