《香港重要政经日程》--6月11日-6月18日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
==================今日重要政经消息==================
6月11日（周二）
--09:00-17:30 第12届中国私募股权投资高峰。
-- 中华汽车 第二次中期股息。
-- 积华生物医药 公布年终业绩。
-- 寰亚传媒 公布第三季度业绩。
-- 普拉达 公布第一季度业绩。
--10:30 宝威控股 股东周年大会。
--11:00 中国全通 股东周年大会。
--11:00 中国海淀 临时股东大会。
--14:00 至祥置业 股东周年大会。
--15:00 长和国际实业 股东周年大会。
==================近期重要政经消息==================
6月12日（周三）
-- 公众假期-端午节
6月13日（周四）
-- 和谐汽车 挂牌。
-- 五洲国际控股 挂牌。
-- 中国富强金融 公布年终业绩。
-- 环康集团 公布中期业绩。
--10:00 澳科控股 股东周年大会。
--11:00 中国公共采购 1股东特别大会。
--14:30 重庆钢铁 股东周年大会。
--14:30 中远太平洋 股东特别大会。
6月14日（周五）
-- 香港金管局公布5月外汇基金境外资产。
--16:30 第一季度的工业生产指数。
-- 中青基业 公布年终业绩。
-- 迪臣发展 公布年终业绩。
-- 钜大国际 公布年终业绩。
-- 豪特保健 公布年终业绩。
-- 日东科技 公布年终业绩。
-- 太阳国际 公布年终业绩。
-- 太兴置业 公布年终业绩。
-- 港通控股 第一季度中期股息。
-- 佑威国际 公布年终业绩。
-- 华帝国际 公布年终业绩。
6月17日（周一）
-- 英皇娱乐 公布年度业绩。
-- 英皇国际 公布年度业绩。
-- 欧舒丹 公布年度业绩。
-- 德永佳 公布年度业绩。
-- 开明投资 公布年度业绩。
--09:00 中国机械工程 在中国举行股东周年大会。
--09:00 恒力商业地产 股东周年大会。
--09:30 同仁堂科技 在中国举行股东周年大会。
--10:00 China Properties Group 股东周年大会。
--10:30 佳兆业 股东周年大会。
--11:00 世茂房地产 股东周年大会。
--14:00 民生银行 在中国举行股东周年大会。
--15:30 新昌营造 股东周年大会。
--15:30 白花油 股东周年大会。
*6月18日（周二）
-- 耀才证券金融 公布年报。
-- 周大福珠宝 公布年报。
-- 神州数码 公布年报。
-- 帝盛酒店集团 公布年报。
-- 华宝国际 公布年报。
-- 华富国际 公布年报。
--08:30 惠誉信评全球银行论坛。
--09:30 农业银行 于北京举行股东周年大会。
--09:30 时富金融服务集团 股东特别大会。
--09:30 中联重科 于湖南长沙举行周年股东大会。
--09:30 招商局国际 股东周年大会。
--10:00 时富投资 股东特别大会。
--10:00 中国汇源果汁 于北京举行股东周年大会。
--10:00 重庆机电 于重庆举行股东周年大会。
--11:00 水务地产集团 股东周年大会。
--12:00 中国太平 股东特别大会。
--14:30 中国南方航空 于广州举行股东周年大会。
--16:30 香港3至5月失业率。
--16:30 香港第一季涉及外贸中国内地加工贸易统计。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
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