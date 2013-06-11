全球金融：金融危机导致私募股权投资者回报率下降--调查

路透伦敦6月10日 - 周一公布的一份调查显示，三分之二的私募股权投资者在资产组合投资期内至少取得11%的净回报。自金融危机以来回报逐渐下降。

科勒资本(Coller Capital)发布的Global Private Equity Barometer显示，截至2013年上半年，只有13%的投资者取得16%或更高的净回报，相比之下2007年有45%的投资者取得了这样的成绩。

投资于私募股权二级市场的科勒资本称，76%的投资者认为，欧洲私募股权在未来一到两年会提供富有吸引力的投资机会，多数投资者更青睐北欧而非南欧市场。

有四分之一的投资者计划未来一年增加对私募股权的投入，但与此同时，有30%的投资者称已放慢投资，因为在投入资金和分配此前投资的回报这两个方面，收购公司都减缓了速度。

英国私募股权和风险资本协会(British Private Equity and Venture Capital Association)公布的另一份调查显示，英国独立私募股权和风险资本基金去年的内部回报率为11.5%，而全体退休基金资产和富时综合股价指数(FTSE All-Share index)的回报率分别为8.4%和12.3%。(完)