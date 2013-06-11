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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 10:34 BJT

《汇市简讯》美元兑泰铢升至30.88，上看31.00

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* 美元兑泰铢攀抵30.80的阻力位后，冲上30.88

* 美元多头仍占上风，美元兑泰铢接下来上看31.00

* 美元兑泰铢最新报30.87-30.92，盘中在30.78-30.88之间交投。(完)

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