澳新汇市：澳元兑美元跌至近三年低点，受投机客追捧欧元拖累

投机客大量买进欧元，使得欧元兑澳元 从盘初的1.4000澳元冲上1.4121澳元，为2011年8月以来最高水准。过去一周欧元已上涨逾4%，两个月来已大涨0.20澳元。

0151GMT时，新西兰元兑美元 下跌0.5%至0.7857美元。近期支撑位在周一创下的11个月低位0.7821；阻力位料在0.7940。

澳新货币兑日圆和英镑及瑞郎亦受创。

投资人关注日本央行周二稍后结束的会议，以及日本央行总裁黑田东彦是否会提及日本近来剧烈波动的市场。

尽管澳洲国内房屋和企业数据很少会影响到市场，但因数据平平，也对澳元带来利空作用。

澳洲4月房屋融资较前月增加0.8%，预估为增加2%；5月企业信心则保持低迷。 (完)

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