澳新汇市：澳元兑美元跌至近三年低点，受投机客追捧欧元拖累

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
投机客大量买进欧元，使得欧元兑澳元 从盘初的1.4000澳元冲上1.4121澳元，为2011年8月以来最高水准。过去一周欧元已上涨逾4%，两个月来已大涨0.20澳元。
0151GMT时，新西兰元兑美元 下跌0.5%至0.7857美元。近期支撑位在周一创下的11个月低位0.7821；阻力位料在0.7940。
澳新货币兑日圆和英镑及瑞郎亦受创。
投资人关注日本央行周二稍后结束的会议，以及日本央行总裁黑田东彦是否会提及日本近来剧烈波动的市场。
尽管澳洲国内房屋和企业数据很少会影响到市场，但因数据平平，也对澳元带来利空作用。
澳洲4月房屋融资较前月增加0.8%，预估为增加2%；5月企业信心则保持低迷。 (完)
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