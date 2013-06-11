台湾债市：五年公债殖利率小弹，美国信评展望调高令美债受挫

交易员指出，市场密切关注下周美联储(FED)可能针对购债退场议题做出评论，这令市场惶惶不安，操作上也相对保守。不过，他们也表示，台湾实体经济包括出口及外销外订单等表现并不好，这将限缩了公债殖利率上弹的幅度，短期之内殖利率区间盘整的可能性仍高。