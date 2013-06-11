台湾债市：五年公债殖利率小弹，美国信评展望调高令美债受挫

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透台北6月11日 - 台湾五年券102/2 殖利率周二小幅弹升，标普将美国信贷评等展望调高，美债价格下挫，令台债殖利率小幅走高。
交易员指出，市场密切关注下周美联储(FED)可能针对购债退场议题做出评论，这令市场惶惶不安，操作上也相对保守。不过，他们也表示，台湾实体经济包括出口及外销外订单等表现并不好，这将限缩了公债殖利率上弹的幅度，短期之内殖利率区间盘整的可能性仍高。
美联储货币政策制定者将在6月18-19日举行下次货币政策会议。
美国公债价格周一下滑，30年期公债收益率触及14个月高位，因此前标普将美国信贷评等展望由负面上调至稳定，促使投资人抛售避险公债。
交易员观察市场的最新动态：
* 交易商减持五年期公债空单，转而布局10年券102/6增额发行公债的空单
* 短率没有弹升迹象，令五年期公债殖利率弹幅有限，观察1.0%的水位能否站稳
* 10年期102/6增额发行公债发行前交易乏人问津，成交稀落
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在0.995%-1.01%。102/6R则在1.355-1.365%。本地时间10:30最新报价：
* 102/2殖利率升0.56个基点，报1.0017%。102/6R 发行前交易殖利率升0.89个基点，报1.3579%。
以下为最新相关报导链接：
* 《美国评级焦点》标普上修美国主权评等展望至稳定，称经济和财政前景改善
* 美国经济：低通胀意味着美联储可以继续积极买进债券--布拉德
* 全球经济：美国和日本引领主要经济体的复苏--OECD
* 欧洲央行：政策必须防止经济陷入第二次大危机--诺沃特尼 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)