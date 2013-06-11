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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 10:41 BJT

台湾债市：五年公债殖利率小弹，美国信评展望调高令美债受挫

路透台北6月11日 - 台湾五年券102/2 殖利率周二小幅弹升，标普将美国信贷评等展望调高，美债价格下挫，令台债殖利率小幅走高。

交易员指出，市场密切关注下周美联储(FED)可能针对购债退场议题做出评论，这令市场惶惶不安，操作上也相对保守。不过，他们也表示，台湾实体经济包括出口及外销外订单等表现并不好，这将限缩了公债殖利率上弹的幅度，短期之内殖利率区间盘整的可能性仍高。

美联储货币政策制定者将在6月18-19日举行下次货币政策会议。

美国公债价格周一下滑，30年期公债收益率触及14个月高位，因此前标普将美国信贷评等展望由负面上调至稳定，促使投资人抛售避险公债。

交易员观察市场的最新动态：

* 交易商减持五年期公债空单，转而布局10年券102/6增额发行公债的空单

* 短率没有弹升迹象，令五年期公债殖利率弹幅有限，观察1.0%的水位能否站稳

* 10年期102/6增额发行公债发行前交易乏人问津，成交稀落

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在0.995%-1.01%。102/6R则在1.355-1.365%。本地时间10:30最新报价：

* 102/2殖利率升0.56个基点，报1.0017%。102/6R 发行前交易殖利率升0.89个基点，报1.3579%。

以下为最新相关报导链接：

* 《美国评级焦点》标普上修美国主权评等展望至稳定，称经济和财政前景改善

* 美国经济：低通胀意味着美联储可以继续积极买进债券--布拉德

* 全球经济：美国和日本引领主要经济体的复苏--OECD

* 欧洲央行：政策必须防止经济陷入第二次大危机--诺沃特尼 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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