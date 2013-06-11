日本个股：新日铁住金将在中国建造新的车用钢板生产设施--日经新闻

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透6月11日 - 日本经济新闻报导，新日铁住金 将透过与中国宝钢集团的合资企业，在中国建造一座生产汽车用钢板的设施。
日经新闻指出，投资金额可能总计达300亿日圆(3.026亿美元)。
报导称，这将是去年9月爆发保钓抗日示威以来，日本企业在中国最大规模的投资。
日经新闻表示，新日铁和宝钢将增加一座镀锌钢板生产设施。新日铁和宝钢各持有宝钢新日铁汽车板有限公司的50%股权。
报导指出，新设施预定在政府批准后动工兴建，计划最快2015财年开始运营。
年产能将增加50万吨，宝钢新日铁汽车板公司的总产能将增加约40%至180万吨，接近日本产出的20%。报导称，该计划是要增加供应给在中国营运的日本汽车制造商。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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