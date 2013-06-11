日本个股：新日铁住金将在中国建造新的车用钢板生产设施--日经新闻

路透6月11日 - 日本经济新闻报导，新日铁住金 将透过与中国宝钢集团的合资企业，在中国建造一座生产汽车用钢板的设施。

日经新闻指出，投资金额可能总计达300亿日圆(3.026亿美元)。

报导称，这将是去年9月爆发保钓抗日示威以来，日本企业在中国最大规模的投资。

日经新闻表示，新日铁和宝钢将增加一座镀锌钢板生产设施。新日铁和宝钢各持有宝钢新日铁汽车板有限公司的50%股权。

报导指出，新设施预定在政府批准后动工兴建，计划最快2015财年开始运营。