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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 10:58 BJT

日本个股：新日铁住金将在中国建造新的车用钢板生产设施--日经新闻

路透6月11日 - 日本经济新闻报导，新日铁住金 将透过与中国宝钢集团的合资企业，在中国建造一座生产汽车用钢板的设施。

日经新闻指出，投资金额可能总计达300亿日圆(3.026亿美元)。

报导称，这将是去年9月爆发保钓抗日示威以来，日本企业在中国最大规模的投资。

日经新闻表示，新日铁和宝钢将增加一座镀锌钢板生产设施。新日铁和宝钢各持有宝钢新日铁汽车板有限公司的50%股权。

报导指出，新设施预定在政府批准后动工兴建，计划最快2015财年开始运营。

年产能将增加50万吨，宝钢新日铁汽车板公司的总产能将增加约40%至180万吨，接近日本产出的20%。报导称，该计划是要增加供应给在中国营运的日本汽车制造商。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)

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