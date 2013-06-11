港报财经评论：经济数据差，国指万关危--经济日报6月11日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
经济数据差，国指万关危 /余少文
早前预期5月份宏观经济数据没有惊喜，最后结果更差过预期，虽然A股休市，但在国企指数昨日先升后跌，一度低见10,038点，全日跌60点，录得九连跌，收10,126点，成交额104亿港元。至于红筹指数跌6点，收4,192点，成交额35亿港元。若然大市要逆转，中国要尽快出招救亡。
市场普遍看淡5月份宏观经济数据，预料数据会令国指走势进一步偏软；海关总署、国家统计局和中国人民银行在周六、日公布相关数据，除了CPI出乎意料好过预期之外，其他数字都差过预期。
尽管经济数据差，但从另一角度来看，或可促使中国放松目前适中货币政策，至少在公开市场加大流动性即减少正回购或央票发行量，也有机会降低近期急升的银行同业拆息。由于经济差劲，加上通胀并没有出现领导人去年底、今年初对通胀升温的忧虑，若然第三季通胀没有大幅上升，撇除房地产因素下，内地确实有减息空间。
只是中国即使减息，能否刺激经济回升，也是一个问号，因为5月份新增贷款显着少于预期的8,500亿元人民币，反映信贷需求不足，似乎中国透过基建来刺激经济的成效在下降，最后一招应是经济改革，若然能在今年底落实推出经济改革细节，如城镇化、金融改革等，则经济有机会复苏，股市才有望逆转。
中国要进行大型经济改革，当中又包括可以刺激经济的城镇化、建立合格境内个人投资者境外投资制度等，都可以成为企业业绩增长以及股市逆转的催化剂，所以相信跟城镇化相关的水泥、建筑、基建设备、证券等股份，都可以候低吸纳，如安徽海螺水泥 、中国建材 、国泰君安 、申银万国 等。
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