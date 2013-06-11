港报财经评论：经济数据差，国指万关危--经济日报6月11日

经济数据差，国指万关危 /余少文

早前预期5月份宏观经济数据没有惊喜，最后结果更差过预期，虽然A股休市，但在国企指数昨日先升后跌，一度低见10,038点，全日跌60点，录得九连跌，收10,126点，成交额104亿港元。至于红筹指数跌6点，收4,192点，成交额35亿港元。若然大市要逆转，中国要尽快出招救亡。

市场普遍看淡5月份宏观经济数据，预料数据会令国指走势进一步偏软；海关总署、国家统计局和中国人民银行在周六、日公布相关数据，除了CPI出乎意料好过预期之外，其他数字都差过预期。

尽管经济数据差，但从另一角度来看，或可促使中国放松目前适中货币政策，至少在公开市场加大流动性即减少正回购或央票发行量，也有机会降低近期急升的银行同业拆息。由于经济差劲，加上通胀并没有出现领导人去年底、今年初对通胀升温的忧虑，若然第三季通胀没有大幅上升，撇除房地产因素下，内地确实有减息空间。

只是中国即使减息，能否刺激经济回升，也是一个问号，因为5月份新增贷款显着少于预期的8,500亿元人民币，反映信贷需求不足，似乎中国透过基建来刺激经济的成效在下降，最后一招应是经济改革，若然能在今年底落实推出经济改革细节，如城镇化、金融改革等，则经济有机会复苏，股市才有望逆转。

中国要进行大型经济改革，当中又包括可以刺激经济的城镇化、建立合格境内个人投资者境外投资制度等，都可以成为企业业绩增长以及股市逆转的催化剂，所以相信跟城镇化相关的水泥、建筑、基建设备、证券等股份，都可以候低吸纳，如安徽海螺水泥 、中国建材 、国泰君安 、申银万国 等。