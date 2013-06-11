企业并购：谷歌正在敲定以13亿美元收购地图公司Waze的交易--消息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透旧金山6月10日 - 一名知情人士对路透表示，谷歌 正在敲定收购网上地图公司Waze的交易，价值13亿美元。
另一名消息人士告诉路透，这项交易料将于本周公布，但不太可能在周一公布。
“协商接近完成。只差一些细节需要最后确定，”这位消息人士透露。其表示未确定的细节是次要部分，不是主要问题。
谷歌和Waze均拒绝置评。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)