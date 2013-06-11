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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 10:57 BJT

企业并购：谷歌正在敲定以13亿美元收购地图公司Waze的交易--消息

路透旧金山6月10日 - 一名知情人士对路透表示，谷歌 正在敲定收购网上地图公司Waze的交易，价值13亿美元。

另一名消息人士告诉路透，这项交易料将于本周公布，但不太可能在周一公布。

“协商接近完成。只差一些细节需要最后确定，”这位消息人士透露。其表示未确定的细节是次要部分，不是主要问题。

谷歌和Waze均拒绝置评。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)

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