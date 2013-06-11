港报财经评论：中国的钱往哪里去了--信报6月11日

中国的钱往哪里去了 /习广思

中国经济水分何其多，4月出口贸易增长15.7%，5月因中央刻意打击贸易套利活动，增幅回落至1%，差距颇为惊人。如果这1%增长数据可信，又如果真正的出口贸易增长只有1%，加上PMI持续低迷，那么近期人民币的升值速度就更加令人困惑。近期人民币中间价见新高水平，有出口企业大喊，如果升破6便随时要关门。人民币持续升值，说明持有人民币总好过持有港纸。财政部打算再到香港发人债，去年两年期零售国债票面息率有2.38%，如果以相近利息水平定价，是相当有吸引力的定息产品。可惜今年人仔已大幅升值，这轮升值可能快结束。尽管如此，人债仍是具吸引力的投资产品，较iBond更适合长线保守投资者。

港股调整尚未结束，一个明显的讯号是一批强势股仍未跌定，昨日中资电力股如华能 急跌6%，高息股如房托、公用股继续寻底，大市要反弹或转强，还要等一等。资金炒作科技股已有一段日子，昨日好几只中小型股份急涨。此外，资金炒作美国经济复苏，昨日把顺诚 炒高9%，可见目前市况艰难，资金在几个主题及板块中努力发掘落后股。部分强势股经调整后，开始企稳并逐步回升，家电股值得投资者重新留意。创维 借数据消除疑虑，威灵 上周五率先升见高位。

投资者仍然未能看清前景，联储局对退市态度未明，令金融市场未能走出混沌局面。美国就业数据改善，美股回升因憧憬经济复苏，美债价格下跌因退市机会提高，市场的反应说明了一个可能性，即联储局能够成功铺路，做到有秩序地退市。 富达基金经理Dominic Rossi提出大胆看法，现时是美国结构性”双赤”问题开始改善的时刻，美元10年弱势结束，与商品步入熊市走势一致。

Rossi认为，如果经济结构性获得改善，美元将会受惠，加上全球各地货币贬值，美元就算不升值，也会偏向稳定。上述推论成立的话，商品将进一步跌入熊市，有利股票资产获得重估，美股也有机会在未来跑赢新兴市场。

美汇200天线成好淡指标 /苏子

上周初美汇指数跌破上月的81.33低位短期上升支持线，以及50天线SMA支持位82.89后表现尚算稳定，加上当时市场普遍相信在上周五美国公布最新就业报告前，美元在低位徘徊等待数据结果的可能性较高。

不过，由于上周二及三美汇指数反弹的高位一直受制于50天SMA阻力，结果当上周四美汇指数正式跌破上周初的82.43低位后，不少看淡美元后市的市场投资者已按捺不住在美国公布重要数据前大举入市抛售美元，使美汇指数可以于上周四欧洲收市后的时段得以暴挫至81.08低位。

留意此低位刚好在200天SMA关键支持附近，故美汇指数触及上述低位后迅即获得承接，并反弹至81.62水平收市。到上周五美汇指数虽然在市场知悉美国最新的就业数据结果后再度下挫，但当跌至81.09低位便再次止跌回稳，未有进一步跌破上日的81.08低位及200天SMA关键支持区，并且在小时图呈现利好短期后市的双底形态。

因此目前美汇指数的200天SMA支持已成为后市的重要好淡判别位，只要可以一直稳守不破，随后并逐步升回82.5重要短期阻力位以上收市，预料美汇指数自上月23日的84.5高位开始的调整浪已告一段落，并有望反弹至近期跌幅61.8%的83.09阻力目标。故看好美元的投资者大可用美汇指数的200天SMA作为重要止蚀参考指标，并伺机入市趁低建立美元长仓。