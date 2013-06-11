台湾债市：端午节前资金需求稍强，资金充裕RP利率平稳

路透台北6月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致稳于低位。端午节前资金需求升高，部分企业为发放端节奖金将基金解约，资金流回银行体系待命。只不过整体市场资金供需仍稳，债券附买回利率仍处低位。

他们表示，昨天因两天的周末假期后，债券附买回市场涌入了调整帐目较大笔的资金，不过今日这部分资金少了不少。但尽管如此，整体市场资金未见紧绌。

“节前资金的需求的确有上来，但央行也放的很松，”一位票券商交易员说。

前述交易员表示，每家银行资金分配并不平均，尤其是小型银行一早资金流出，即出现缺口需回补，只不过大型银行的资金则平稳充裕，公债附买回市场资金有进有出，整体水位变动不大。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。