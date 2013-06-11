台湾债市：端午节前资金需求稍强，资金充裕RP利率平稳

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透台北6月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致稳于低位。端午节前资金需求升高，部分企业为发放端节奖金将基金解约，资金流回银行体系待命。只不过整体市场资金供需仍稳，债券附买回利率仍处低位。
他们表示，昨天因两天的周末假期后，债券附买回市场涌入了调整帐目较大笔的资金，不过今日这部分资金少了不少。但尽管如此，整体市场资金未见紧绌。
“节前资金的需求的确有上来，但央行也放的很松，”一位票券商交易员说。
前述交易员表示，每家银行资金分配并不平均，尤其是小型银行一早资金流出，即出现缺口需回补，只不过大型银行的资金则平稳充裕，公债附买回市场资金有进有出，整体水位变动不大。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，与上日大致相同。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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