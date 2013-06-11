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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 11:48 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆以外亚币回落，因美元兑日圆遭遇卖盘

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* 美元兑日圆以外亚洲货币下跌，因美元兑日圆遭到抛售且日经指数下跌

* 日本央行按兵不动令市场失望

* 然美元兑日圆以外亚币并非直线下跌，因有低接买盘

* 美元兑马币(林吉特)最新报3.1430，稍早高见3.1480

* 美元兑坡元在约1.2580止跌，脱离稍早高位1.2627

* 美元兑菲律宾披索在43.00上方有支撑。(完)

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