《汇市简讯》美元兑日圆以外亚币回落，因美元兑日圆遭遇卖盘

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选

路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)