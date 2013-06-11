日本债市：公债价格扩大跌势，此前日本央行维持货币政策不变

标题新闻：美国总统特朗普称计划对多德-弗兰克法案进行“非常重大简化”，让银行贷款变得更易
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路透东京6月11日 - 日本政府公债价格周二扩大跌势。此前日本央行维持政策不变，未如一些投资人所预期的宣布新的长期资金操作计划。
9月10年期公债期货 下跌逾0.5大点至142.44；10年期公债收益率 则上涨4.5个基点至0.880%。(完)
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(编译 戴素萍 审校 沈以文)
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(更正：特斯拉市值为527“亿”美元) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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