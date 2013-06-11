日本债市：公债价格扩大跌势，此前日本央行维持货币政策不变

路透东京6月11日 - 日本政府公债价格周二扩大跌势。此前日本央行维持政策不变，未如一些投资人所预期的宣布新的长期资金操作计划。

9月10年期公债期货 下跌逾0.5大点至142.44；10年期公债收益率 则上涨4.5个基点至0.880%。(完)