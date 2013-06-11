韩国热股：三星电子股价挫跌逾3%，受手机销售成长忧虑影响

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透首尔6月11日 - 韩国三星电子 周二扩大跌势，下滑逾3%，对于其旗舰智慧型手机Galaxy S4销售成长趋疲的忧虑，打击投资人信心。
0315GMT时，三星电子下跌3.02%至四个月低点138.2万韩元(1,200美元)，为连续第四个交易日下滑。
三星电子自上周五以来已挫跌约9%，此前有两家券商下调其获利预估和目标股价，引发对于三星行动业务利润将萎缩的忧虑，因低价智慧型手机销售增长，且高阶S4手机销售较预期疲弱。(完) (编译 王冠中; 审校 侯向明)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)