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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 11:45 BJT

韩国热股：三星电子股价挫跌逾3%，受手机销售成长忧虑影响

路透首尔6月11日 - 韩国三星电子 周二扩大跌势，下滑逾3%，对于其旗舰智慧型手机Galaxy S4销售成长趋疲的忧虑，打击投资人信心。

0315GMT时，三星电子下跌3.02%至四个月低点138.2万韩元(1,200美元)，为连续第四个交易日下滑。

三星电子自上周五以来已挫跌约9%，此前有两家券商下调其获利预估和目标股价，引发对于三星行动业务利润将萎缩的忧虑，因低价智慧型手机销售增长，且高阶S4手机销售较预期疲弱。(完) (编译 王冠中; 审校 侯向明)

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