韩国热股：三星电子股价挫跌逾3%，受手机销售成长忧虑影响

三星电子自上周五以来已挫跌约9%，此前有两家券商下调其获利预估和目标股价，引发对于三星行动业务利润将萎缩的忧虑，因低价智慧型手机销售增长，且高阶S4手机销售较预期疲弱。(完) (编译 王冠中; 审校 侯向明)