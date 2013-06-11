《汇市简讯》美元指数在亚洲时段下滑，瞄准200日移动均线

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
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* 美元指数在亚洲时段下跌20个点子，主因美元/日圆下跌。这是对日本央行货币政策声明作出的自然反应。
* 五日、10日和20日移动均线趋低，波林格区间扩大
* 支撑位有下移迹象，瞄准200日移动均值81.03
* 海外市场触及的81.09/82.09，分别是首道支撑位/阻力位
* 相关技术图表，请点选(link.reuters.com/bem78t)
(完)
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