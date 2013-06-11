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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 11:47 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲时段下滑，瞄准200日移动均线

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* 美元指数在亚洲时段下跌20个点子，主因美元/日圆下跌。这是对日本央行货币政策声明作出的自然反应。

* 五日、10日和20日移动均线趋低，波林格区间扩大

* 支撑位有下移迹象，瞄准200日移动均值81.03

* 海外市场触及的81.09/82.09，分别是首道支撑位/阻力位

* 相关技术图表，请点选(link.reuters.com/bem78t)

(完)

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