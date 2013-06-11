《路透基点特写》下半年南亚和东南亚的贷款市场交易活动可望增加

路透香港6月7日 - 汤森路透旗下基点报导，随着定价趋紧且更多流动性涌入，预料南亚和东南亚信贷市场的活动将逐渐活跃起来。

今年迄今，南亚和东南亚贷款规模约在280亿美元，新贷款协议占77%，并购交易超过110亿美元，或占总量的41%。

泰国Charoen Corp Group(TCC)以93亿坡元(74亿美元)收购新加坡的星狮集团(F&N)，大大提升了该地区并购和新贷款交易总量，但即使扣除此次交易，新贷款仍占目前总量的69%。

目前市场中的交易还包括支持泰国便利商店营运商CP All Pcl收购Siam Makro Pcl的60亿美元过桥贷款案、新加坡地产开发商Overseas Union Enterprise Ltd为地产信托基金(REIT)上市计划进行的6.30亿坡元(5.07亿美元)融资案、马来西亚雇员公积金局(Employees Provident Fund)收购四处伦敦物业的3.20亿英镑(4.99亿美元)贷款案。

近日在新加坡举行的亚太贷款市场协会年会上，受邀与会的主要银行人士发表讲话，均乐观认为借款人将回归贷款市场。过去一年亚洲各地的借款人主要在债市寻求较廉价的资金。

“困难仍然很多，因为顶尖企业多选择较短期双边贷款或较长期债券，”三菱东京日联银行的银团贷款业务主管Elsie Choo称，“我们乐观地认为，随着贷款利差收窄且贷款市场仍具有流动性，下半年将有更多借款人会进入贷款市场。”

“这些交易中有一部分将允许外资银行分得国内市场一杯羹，”CIMB Bank的债务市场联席主管David Lim称。

Lim引用马来西亚的交易指出，大选僵局结束后该国的贷款活动可能回升。2013年第一季该国贷款市场仅完成一笔交易。

事实上，南亚和东南亚第一季的贷款额很高，但交易宗数极低。该地区最大的贷款市场新加坡第一季仅完成了十几宗贷款交易，低于去年第一季的25宗。

印尼第一季仅完成六宗贷款交易。去年印尼被调高至投资级之后，很多市场人士对它寄予厚望。

“印尼大多的融资交易是俱乐部贷款或私下募集，”东南亚银团贷款部门负责人和常务理事Bryan Liew表示。

例如，PT Adaro Indonesia最近向12家银行组成的银团募集3.80亿美元的七年期贷款。

Liew表示，零售流动性强劲，而且亚州的流动性正进入此区，提高了银行间的竞争压力。