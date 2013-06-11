澳洲经济指标总览--6月11日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月3日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差0.28 顺差5.55 出口(较前月) +1% -1% 进口(较前月) -1% +1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 7月3日 (较前月) 4月 +0.2% -0.4% 就业市场(经季节调整) 6月13日 就业人口(较前月变动,万人) 4月 +5.01 -3.12 全职就业人口(较前月变动,万人) +3.45 -0.41 失业率 5.5% 5.6% 就业参与率 65.3% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 7月24日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.4% +0.2% (较上年同期) +2.5% +2.2% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.5% 国际贸易价格指数 8月1日 进口物价(较前季) 第一季 持平 +0.3% 出口物价(较前季) +2.8% -2.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月3日 经常帐收支 第一季 赤字85.10 赤字147.59 商品与服务贸易收支 顺差3.67 逆差52.11 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月4日 (较前季) 第一季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.5% +3.1% (完)
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路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
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