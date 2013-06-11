《热点透视》抵押贷款市场骚动恐打乱美联储的精心布局

(本文作者为热点透视撰稿人，文章仅代表其本人观点)

撰稿 Agnes T. Crane 编译 张明钧

路透纽约6月10日 - 抵押贷款市场向客户敞开友好大门之际，央行却正考虑要收紧货币政策，这样的组合会来何种后果呢？5月公债收益率(殖利率)急升便是答案之一，但后续肯定还有更多令人头痛的大问题。

先从抵押贷款市场说起。美国8.2万亿(兆)美元抵押贷款余额当中，有绝大多数是30年期固定利率贷款，而这部份贷款可以在任何时间以适度的成本供借款人进行再融资。对于房屋贷款担保债券的投资人而言，这可能是一个不利的安排。若抵押贷款利率上升，承做再融资的意愿就会随之消散，债券销售也会减少，因此这些债券的平均年限、也就是存续期间会拉长，其价格下跌的幅度也会比单纯的利率上升来得大；如果利率下滑，则再融资将增加、存续期间缩短，从而削减投资者的利得。

增减的幅度实在不容小觑。根据FTN Financial数据，4月底10年期公债收益率还在1.6%左右时，有意愿对抵押贷款进行再融资的美国屋主比率约为82%。而6月初10年期公债收益率报在2.1%时，愿意再融资的屋主比率就只剩50%。

这个形容对利率反应敏感程度的专有名词就叫做凸性(convexity)。银行试图藉由建立对冲来抗衡凸性，而对冲的标的通常是美国10年期公债。举例来说，当收益率开始上升时，美债空头部位所带来的利得，将有助弥补抵押贷款投资组合中存续期间拉长所带来的损失。

如果这样的状况不常发生，那么这样的对冲操作就会有保护效果。但当收益率升高的预期心理导致许多持有抵押贷款的人卖出或做空美债时，这将使市场压力大到足以压低价格、从而进一步推升收益率。而收益率迅速上升将导致更多的对冲操作。

2003年就曾出现对冲凸性操作的难题。当时美国联邦储备理事会(FED，美联储)暗示积极宽松货币政策将告终，10年期公债收益率在一个月内大涨100个基点。5月时10年期公债收益率跳升60个基点，让全球金融市场陷入天旋地转。收益率不久后将走高的疑虑使对冲操作活动增加，同时推助10年期公债收益率从1.89%升至2.24%。在那之后收益率已经回到2.2%附近。

当下凸性已然成为美联储的一大难题。美联储主席贝南克迟早得要停止印钞以每月从市场买进850亿美元债券，但由于光只是做出有关近期开始实施的模糊暗示就造成美债市场迅速且幅度深重的反应，他恐怕得要极为小心的操作，特别是因为美债往往被用于精密的交易策略之中。抵押贷款相关的卖盘可能加速推动市场陷入动荡。