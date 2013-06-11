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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 12:28 BJT

香港已公布经济指标--2013/6/11

时间                经济指标                       按年%          前月（季）按年%  上年同月（季）按
                                                                                    年%
  2013年4月          综合消费物价指数（CPI）       +4.0                +3.6               +4.7
  2013年4月          甲类消费物价指数（CPI A       +4.7                +4.0               +4.2
                     ）                                                             
  2013年4月          零售值                        +20.7               +9.8              +11.4
  2013年4月          零售量                        +19.4              +10.1               +7.6
  2013年第一季       本地生产总值（GDP）           +2.8                +2.8               +0.7
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  失业率                                         13年2-4月%          13年1月-3月%      12年2-4月%
                                                    3.5                  3.5              3.3
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 （以下以10亿港元为                               当月                 前月             上年同期
 单位）                                                                             
  2013年4月          贸易赤字／盈余               -42.70              -49.15            -42.87
 
注: *为已经更新
    ^经修订数据。（完） 
    
 （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......     日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........

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