香港已公布经济指标--2013/6/11

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2013年4月 综合消费物价指数（CPI） +4.0 +3.6 +4.7 2013年4月 甲类消费物价指数（CPI A +4.7 +4.0 +4.2 ） 2013年4月 零售值 +20.7 +9.8 +11.4 2013年4月 零售量 +19.4 +10.1 +7.6 2013年第一季 本地生产总值（GDP） +2.8 +2.8 +0.7 ------------------------------------------------------------------------------------------ 失业率 13年2-4月% 13年1月-3月% 12年2-4月% 3.5 3.5 3.3 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为 当月 前月 上年同期 单位） 2013年4月 贸易赤字／盈余 -42.70 -49.15 -42.87 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
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路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)