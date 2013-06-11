钢铁产业：中国鞍钢集团同意持有西澳洲Karara项目多数股权

路透悉尼6月11日 - 中国国有钢铁公司鞍钢集团 已同意持有西澳洲Karara铁矿石项目的多数股权，此举支持了其合资伙伴Gindalbie Metals Ltd 。此前该项目遭遇了一系列挫折。

该协议将令Gindalbie不再需要执行其发股募资的计划，并使其可以保留3,500万澳元(3,300万美元)现金，而此刻正值各矿业公司苦苦保留资金之际。Karara铁矿石项目遭遇了一系列拖延，目前该项目的出货低于内部预测。

Gindalbie周二宣布上述协议后，其股价一度上涨21%至0.116澳元。今年1月初，该股股价曾高及0.35澳元，但此后由于市场担心其发股稀释原有股权，股价一直下滑。

Gindalbie表示，根据双方的协议，在双方各持股50%的项目公司Karara Mining Ltd中，若鞍钢能够在未来12个月提供过桥贷款，直至项目能确保获得中国国开行和其它银行的新长期贷款后，其将获得将持股比例提升至52.16%的权利。

Gindalbie的持股比例届时将降至47.84%。

该协议需要得到澳洲和中国外国投资监管机构的批准。

Gindalbie表示，Karara项目的拖延情况已结束，目前有望在7月达到年产800万吨的最高产量。

在规模为3.08亿澳元的Karara Mining Ltd中，鞍钢和Gindalbie各持股50%，按照双方迄今的投资，不计运营资本其估值达13亿澳元，若加上运营资本则达到15亿澳元。

鞍钢拥有购买Karara项目所有产出的权利，其中包括每年无需处理的200万吨直接出货量。

迄今鞍钢还没有执行其上述权利，Karara项目的产量被售予其它买家。(完)