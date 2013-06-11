钢铁产业：中国鞍钢集团同意持有西澳洲Karara项目多数股权

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透悉尼6月11日 - 中国国有钢铁公司鞍钢集团 已同意持有西澳洲Karara铁矿石项目的多数股权，此举支持了其合资伙伴Gindalbie Metals Ltd 。此前该项目遭遇了一系列挫折。
该协议将令Gindalbie不再需要执行其发股募资的计划，并使其可以保留3,500万澳元(3,300万美元)现金，而此刻正值各矿业公司苦苦保留资金之际。Karara铁矿石项目遭遇了一系列拖延，目前该项目的出货低于内部预测。
Gindalbie周二宣布上述协议后，其股价一度上涨21%至0.116澳元。今年1月初，该股股价曾高及0.35澳元，但此后由于市场担心其发股稀释原有股权，股价一直下滑。
Gindalbie表示，根据双方的协议，在双方各持股50%的项目公司Karara Mining Ltd中，若鞍钢能够在未来12个月提供过桥贷款，直至项目能确保获得中国国开行和其它银行的新长期贷款后，其将获得将持股比例提升至52.16%的权利。
Gindalbie的持股比例届时将降至47.84%。
该协议需要得到澳洲和中国外国投资监管机构的批准。
Gindalbie表示，Karara项目的拖延情况已结束，目前有望在7月达到年产800万吨的最高产量。
在规模为3.08亿澳元的Karara Mining Ltd中，鞍钢和Gindalbie各持股50%，按照双方迄今的投资，不计运营资本其估值达13亿澳元，若加上运营资本则达到15亿澳元。
鞍钢拥有购买Karara项目所有产出的权利，其中包括每年无需处理的200万吨直接出货量。
迄今鞍钢还没有执行其上述权利，Karara项目的产量被售予其它买家。(完)
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