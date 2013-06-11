重发－路透基点： 华润水泥5月签订两笔双边贷款--RLPC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透6月11日 - 华润水泥控股有限公司在官网宣布，公司5月签订了两笔双边贷款。
华润水泥称，5月20日与一家银行签订了一笔三年期10亿元人民币(1.63亿美元)贷款，5月30日与另一家银行签订一笔三年期5亿元人民币贷款协议。
两笔贷款协议均要求华润集团在贷款期间持有华润水泥至少51%的股权。根据华润水泥的声明，华润集团截止5月30日持有华润水泥73.34%的股权。
2011年6月，华润水泥与汇丰、瑞穗实业银行和三井住友银行签订了一笔三年期15亿港元(1.93亿美元)俱乐部贷款。(完)
(翻译 张荻 审校 高琦)
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路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
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