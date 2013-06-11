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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 12:38 BJT

重发－路透基点： 华润水泥5月签订两笔双边贷款--RLPC

路透6月11日 - 华润水泥控股有限公司在官网宣布，公司5月签订了两笔双边贷款。

华润水泥称，5月20日与一家银行签订了一笔三年期10亿元人民币(1.63亿美元)贷款，5月30日与另一家银行签订一笔三年期5亿元人民币贷款协议。

两笔贷款协议均要求华润集团在贷款期间持有华润水泥至少51%的股权。根据华润水泥的声明，华润集团截止5月30日持有华润水泥73.34%的股权。

2011年6月，华润水泥与汇丰、瑞穗实业银行和三井住友银行签订了一笔三年期15亿港元(1.93亿美元)俱乐部贷款。(完)

(翻译 张荻 审校 高琦)

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